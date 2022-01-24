Türkiye'den geçti, Avrupa'da dengeleri alt üst etti! 'Gaz alırken, gaz satmaya başladık'

star.com.tr 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:22

Azerbaycan doğal gazını, Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Adriyatik Denizi'ne, oradan İtalya'nın güneyine, İtalya'dan da diğer Avrupa ülkelerine ulaştıracak proje Trans Adriyatik doğalgaz boru hattı (TAP), Avrupa'daki çeşitli pazarlara yılda yaklaşık 10 milyar metreküp doğalgaz kapasitesine sahip.



Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan doğal gazı Avrupa'ya ulaştırmak üzere inşa edilen TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP'a bağlı bulunuyor.



Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran TAP'ta ticari gaz akışı 31 Aralık 2020'de başladı.

Güney Gaz Koridoru'nun son ayağı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'ndan devreye alındığı ilk yılda 8,1 milyar metreküp doğal gaz Avrupa'ya taşındı.

TAP, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Güney Kafkasya Boru Hattı ile birlikte 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturuyor.

İTALYA'YI BİLE İHRACATÇI DOĞAL GAZ İHRACATÇISI KONUMUNA TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE

İtalyan medyasında yer alan bazı haberlere göre TAP, İtalya'nın Aralık 2021'in ikinci yarısında gaz ihraç etmesini mümkün kıldı.

Haberlerde, "2021'in son gününde İtalya, 214 milyon metreküp olan net tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u olan 20 milyon metreküp gaz sattı. Bilinen büyük bir enerji ithalatçısı olan İtalya, fiyatların hızla arttığı zamanlarda bile gaz ihraç etmeyi neden göze alabiliyor? Bu, 878 kilometrelik uzunluğuyla Azerbaycan'dan Puglia'ya yaklaşık 8 milyar metreküp doğalgaz taşıyan TAP ve aynı zamanda ülkenin depolama sistemi sayesinde mümkün oldu." ifadelerine yer verildi.

31 Aralık 2020 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Trans Adriyatik Boru Hattı ile Azerbaycan'dan İtalya'ya doğalgaz taşıma hacmi 6,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağı olan TAP, Avrupa'daki çeşitli pazarlara yılda yaklaşık 10 milyar metreküp (bcm/a) gaz taşıma kapasitesine sahip. Boru hattı ayrıca üretim kapasitesini 20 bcm/a'ya çıkarma potansiyeli ile tasarlandı.

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