''Türkiye'den globale çıkan girişimler artacak''

AA 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:15

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Genç MÜSİAD tarafından derneğin genel merkezinde "Teknoloji Girişimciliği ve Teknoloji Yatırımcılığı" programı düzenlendi.

Sanayiden dijitale, yapay zekadan veri analitiğine kadar teknolojiye dair tüm yatırımcılık faaliyetlerinin detaylı şekilde ele alındığı programın konuğu iş insanı ve melek yatırımcı Hande Enes konuk oldu.



Enes, sanayicilikten teknoloji yatırımcılığına dönüşümü ve bu dönüşümün aile şirketleri için önemini anlattı.

Türkiye'nin gelişen teknolojik altyapısından bahseden Enes, iş hayatından örnekler verdi ve geleneksel sermayenin teknoloji sermayesine dönüşümünü detaylı şekilde paylaştı.



Programda, Türkiye'de yatırım yapılan sektörler değerlendirildiğinde oyun, yapay zeka, veri, analitik ve teslimat sektörlerinin öne çıktığı bildirildi.

- "TÜRKİYE'DEN GLOBALE ÇIKAN GİRİŞİMLER ARTACAK"

Açıklamada, programda yaptığı konuşması yer alan Enes, 2026'da bölgesel olarak yeni finansal enstrümanlar üretilmesi konusunda Türkiye ekosisteminin dikkati çekeceğini belirterek, "2030 itibarıyla Türkiye, yakın coğrafyada bu konudaki ana merkezlerden olacak ve finansal teknolojiler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alacak." ifadesini kullandı.

Türkiye ve dünyada farklı sektörlerde 54 yatırımının bulunduğunu kaydeden Enes, "Türkiye'den globale çıkan oyun değiştirici girişimler artacak. Globalde kullanılan 'angel investor (melek yatırımcı)', 'venture capital (girişim sermayesi)' gibi terimlerin Türkçe karşılıkları yetersiz. Bu kavramlara daha doğru karşılıklar getirerek geleneksel iş insanlarının da teknoloji girişimlerine ilgisini artırabiliriz." açıklamasında bulundu.

Enes, konuşmasının son bölümünde geleneksel sermayenin teknoloji ekosistemine kazandırılmasında gençlerin önemine dikkati çekerken gençlerin merakı ve öğrenme isteğiyle kendilerinden önceki jenerasyonu bu alana yönlendireceğini bildirdi.