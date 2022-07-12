Türkiye'den Güney Kore rekoru

Dış satımda pazar çeşitliliğine önem veren Türk şirketleri stratejiyle ihracatlarını yukarı seviyelere çıkarmaya devam ediyor.

Sadece ana pazarlarda sınırlı kalmayan ihracatçılar, dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırarak rekorlara imza atmaya devam ediyor.

İhracatçıların damga vurduğu ülkelerden bir tanesi de dünyanın önde gelen ekonomilerinden Güney Kore olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, yılın ilk yarısında 305 milyon dolarla Güney Kore'ye tüm zamanların en yüksek 6 aylık ihracatını gerçekleştirirken, ihracat rekorunda en fazla paya kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü sahip oldu.

Ülkeye yapılan dış satım ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı

- SANAYİ ÜRÜNLERİ ÖN PLANDA

Güney Kore'ye yapılan dış satımda sanayi ürünleri ön plana çıktı. Ülkeye, yılın ilk yarısında en fazla ihracatı 45 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 44 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 40 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 38 milyon dolarla madencilik ürünleri, 19 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.

Güney Kore'ye ihracatını miktar bazında en fazla artıran sektör 17,4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller oldu.

İhracat artışında bu sektörü, 10,9 milyon dolarla madencilik ürünleri, 5,7 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamulleri, 5,3 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 1,8 milyon dolarla çelik sektörü takip etti.

Ülkeye, su ürünleri ve hayvansal mamuller 10,6 milyon dolar, çelik sektörü ise 9,9 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

- EN FAZLA İHRACATI İSTANBULLU ŞİRKETLER YAPTI

İl bazında Güney Kore'ye en fazla dış satımı 112,1 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı. Böylece İstanbullu şirketler Güney Kore'ye yapılan ihracatın yaklaşık üçte birini gerçekleştirdi.

İstanbul'u, 36,6 milyon dolarla Bursa, 27,6 milyon dolarla Ankara, 18,8 milyon dolarla Kastamonu, 17,7 milyon dolarla İzmir izledi.

