Türkiye'den Güney Kore'de kritik temas

Dr. Ercan Varlıbaş, Serbest Ekonomik Bölge yönetimi ile yapılan toplantı sonrası bölgede yer alan Samsung Biologics, Celltrion, DongA ST gibi firmaları da ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Dr. Varlıbaş, İstanbul'da kurulan Biyoteknoloji Vadisi'nin stratejik konumu ve sağlayacağı avantajlara vurgu yaparak Koreli biyoteknoloji firmalarını vadide yatırım yapmaya ve özellikle Türk firmalarla iş birliğine davet etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirme yapan Dr. Varlıbaş, Güney Koreli şirketlerin Biyoteknoloji Vadisi'nde yer alabileceğinin sinyallerini vererek iş birliklerinin kalıcı şekilde süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kore Temsilcisi Taha Saran ise Türkiye-Güney Kore arası ikili ilişkiler, biyoteknoloji sektöründeki ticari hacim ve iş birliklerinden bahsederek Koreli firmaların Türkiye'de yapacakları yatırımlar üzerinden Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere çevre ülkelere başarılı bir şekilde açılabileceklerini söyledi.