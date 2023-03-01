İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9707
  • EURO
    20,0925
  • ALTIN
    1111.55
  • BIST100
    5237.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den izolatör hamlesi: Bütün ihtiyaç karşılanacak
Ekonomi

Türkiye'den izolatör hamlesi: Bütün ihtiyaç karşılanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki izolatör üreticileri ile bir araya geldi. Toplantıda izolatör kullanımının maliyeti ve binalara etkisi masaya yatırıldı. Yozgat'ta yeni bir yatırımı hayata geçirecek olan uluslararası patent sahibi yerli izolatör üreticisinin yöneticisi, 'Üretimimizde hiçbir sıkıntı yok, bütün ihtiyaç karşılanır' dedi.

Sabah1 Mart 2023 Çarşamba 08:34 - Güncelleme:
Türkiye'den izolatör hamlesi: Bütün ihtiyaç karşılanacak
ABONE OL

Deprem felaketinin ardından yeni konutlar için düğmeye basılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen hafta Türkiye'deki izolatör üreticileri ile bir araya geldi.

İzolatör kullanımının maliyeti ve binalara etkisi masaya yatırıldı. Toplantılarda Konya Teknik Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları da paylaşıldı.

Sabah'ın haberine göre, İzolatörlerin yeni yapılacak konutlarda inşaat maliyetlerini yüzde 30 ila 40'a varan oranlarda azalttığı belirlendi.

Bu kapsamda uluslararası patent sahibi yerli izolatör üreticisi FSM Doğan Deprem Fatihi İzolatör Sistemleri firması, depremden bir hafta önce devletten yatırım teşviki aldı. Stratejik yatırım kapsamına alınan şirkete Yozgat Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde arazi tahsisi yapıldı.

Yatırımı hızla hayata geçirmek istediklerini belirten FSM Doğan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Doğan, "Yozgat Boğazlıyan OSB'de 50 bin metrekarelik alan tahsis edildi. 1 aya kalmadan inşaata başlayacağız, 3 aya kalmadan da üretime geçeriz. Konya, Kayseri ve Gebze'de de fabrikalarımız üretime hazır. Üretimimizde hiçbir sıkıntı yok, bütün ihtiyacı karşılanır" diye konuştu.

  • izolatör
  • deprem
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.