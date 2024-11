Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programına devam ediyor.

Bağdat'ın ardından Basra'ya geçen Bolat, burada Türk ve Iraklı iş insanları ile bir araya geldi. Programın Basra ayağının açılışında konuşan Bolat, Türkiye'nin kadim dostu Irak'la olan ilişkilerinin her alanda gün geçtikçe ilerlediğini söyledi.

Türkiye'den 150 kişilik heyetle Irak çıkarması yaptıklarını ifade eden Bolat, Türk iş dünyasının Basra ile bundan sonra çok daha yakın temaslarda olacağını, Basra'nın yeniden yapılandırılmasında, yatırım ve ticaret atağında Türkiye'nin katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağını anlattı.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretini anımsatarak, bu ziyaretle de verimli görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Dünden bu yana Irak'ta iki taraf için de çok önemli görüşmeler gerçekleştirildiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Kadim komşumuz, dostumuz olan Irak'la ilişkilerimiz her alanda ilerlemektedir. Siyasi alanda çok mükemmel ilişkilerimiz var. Güvenlik, savunma, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, turizm, kültür ve sosyal alanda ilerleyen çok güzel ilişkilerimiz var. Resmi temaslar ve ticari gezilerle, ilişkilerle Türkiye Irak ilişkilerini çok daha yüksek yerlere hep birlikte çıkaracağız. Irak bizim ekonomik ilişkilerimizde, dış ticarette, ihracatta üçüncü sırada gelmekte, ithalatta da özellikle Irak açısından Türkiye ikinci sıradadır ama karşılıklı ticaretimizi artırmak için önümüzde çok büyük potansiyel ve fırsatlar bulunmakta. Bakan olduğumdan beri Irak'a üçüncü ziyaretim. İlk ziyaretimden bu yana 15 ay geçti. Bağdat'ta ve Basra'da çok ciddi büyük bir gelişmenin işaretlerini görmekten çok büyük memnuniyet duydum. Basra Valisi Esad El-İdani ve ekibini yürekten tebrik ediyorum."

Basra Valisi Esad El-İdani'nin kendilerine şehri gezdirdiğini, yapılanları ve yapılacak işleri anlattığını bildiren Bolat, "Türkiye'nin iş insanlarını, müteahhitlerini, müşavirlerini, ihracatçılarını, sanayicilerini, yatırımcılarını beklediklerini ifade etti. Bolat, bu konuda her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını söyledi.

- "IRAK'IN KALKINMA YOLU PROJESİ, IRAK İÇİN TARİHİ ÖNEMDE BİR BÜYÜK VİZYON PROJESİ"

Bolat, Türk heyetinin de iki gündür Irak'ta çeşitli temaslarda bulunduğunu, araştırmalar yaptığını dile getirerek, "Buradaki ilkemiz, kazan-kazan ilkesi. Her iki ülke de kazançlı olsun. Her iki ülkenin iş insanları da bu faaliyetlerden kazansın. Bunu istiyoruz. 20 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretimizi orta vadede 30 milyar dolara çıkarmak için yıllık bazda fırsat ve potansiyel var. Irak, istikrar yolunda hızla ilerliyor. Ekonomik, güvenlik, siyasi istikrarın birlikte ilerlemesi yeni projeleri, yeni yatırımları beraberinde getiriyor. Irak'ın Kalkınma Yolu Projesi, Irak için tarihi önemde bir büyük vizyon projesidir, bir büyük kalkınma projesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Basra'nın birbiri için sunduğu lojistik avantajlara değinen Bolat, Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin altına imza attığı Kalkınma Yolu Projesi'nin de orta vadede başarıyla tamamlanacağını anlattı.

Ömer Bolat, Türkiye'nin Irak'ın en zor günlerinde her zaman yanında yer aldığını, Irak'ın son 30 yıl içinde zorlu süreçleri başarıyla atlattığını hatırlatarak, Türk iş insanlarının da bu zorlu süreçte hiçbir tehlikeye aldırış etmeden daima Irak'ın yanında yer aldığını kaydetti.

- "IRAK'TA GÖRÜŞMELERİMİZ VERİMLİ GEÇTİ"

Türkiye'nin, Irak'ın milli birlik ve bütünlüğü noktasında daima destekleyici olduğunu belirten Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ekonomik olarak da her türlü katkıyı, desteği vermeye de gayret ettik. Bundan sonra da vereceğiz. Türkiye-Irak ilişkileri sadece bir sektöre, bir ürün grubuna dayanan bir ilişki değil. Siyasi ilişkilerimizdeki, tarihi ilişkilerimizdeki bütünlük ve istikrarın yanında aynı zamanda ekonominin her alanında karşılıklı ilişkilerimizin olduğu mükemmel bir ittifak ilişkisidir. Irak'ın her tarafında müteahhitlerimizin, müşavirlerimizin izlerini görmekten iftihar ediyoruz. Bundan sonra da inşallah başta Kalkınma Yolu projesi olmak üzere Irak'ın, Basra'nın ihtiyacı olan her projede rekabet etmeye, kaliteli hizmetlerini en ucuz fiyatlarla sunmaya hazırdırlar.

Müşavirlerimiz de mimarlarımız da bu konuda müteahhitlerimizi destekleyeceklerdir. Dün Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Irak İmar, İskan ve Belediyeler Bakanı Bengin Rekani ile görüşme yaptık. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani heyetimizi kabul etti. Çok olumlu görüşmeler gerçekleştirdik, verimli temaslar yaptık. İlişkileri nasıl daha ileriye getirebileceğimizin projelerini, fırsatlarını, konularını ele aldık."

Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından fuaye alanında Türk ve Iraklı firmalar B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.

