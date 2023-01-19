Türkiye'den kara elmas hamlesi! 23 milyon ton üretilecek

Türkiye'nin en önemli linyiyt kömürü rezervlerinden birine sahip olan Manisa'nın Soma ilçesinde 2022 yılında 23 milyon ton kömürün yeraltından çıkarıldığı öğrenildi. Ege Linyitleri İşletme Müdürü İsmail Ceran bölgedeki kömür üretimine ilişkin bilgileri ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla paylaştı.

Ceran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"E.L.İ. Müdürlüğü ruhsatları üzerinde; Derin sahalar, ruhsat devri yapılan sahalar ve işletme imkanları ile birlikte Soma Kömür Havzasında 2022 yılında yaklaşık 23 milyon ton kömür üretimi gerçekleşmiştir. Ege Linyitleri İşletmesi olarak 2022 yılında; işletme imkanları ve rödevanslı sahalarımızdan işletmemiz adına 10 milyon 520 bin ton tüvenan kömür üretilmiştir."

"SANTRALLERE 6 MİLYON 700 BİN TON KÖMÜR VERİLDİ"

Soma bölgesinden çıkan kömürlerin bir kısmının termik santrallere verildiğini açıklayan Ceran, "Bunun 6 milyon 293 bin tonu Soma Termik Santralına, 400 bin tonu Yatağan Termik Santrali olmak üzere yaklaşık 6 milyon 700 bin tonu termik santrallere verilmiştir. Her zaman olduğu gibi 2022 yılında da termik santraller yanında sanayi ve teshün kömürü üretimi tüm hızı ile devam etmiş, haziran ayından sonra bayi sistemi ile teshin kömürü durdurularak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile muhtaç ailelere kömür verme ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarına ısınma kömürleri vermeye çalışmıştır. Bu manada SYDV'na 300 bin ton, Milli Eğitim Bakanlığına yaklaşık 290 bin ton olmak üzere toplamda 590 bin ton kömür sevki gerçekleşmiştir. Bu çalışmalar devam ederken üretimi tamamlanmış sahamıza; Dereköy mevkiinde 1 Megawatt gücünde Güneş Enerjisi Santralinde kurularak mayıs ayında devreye sokulmuştur. Ayrıca 'Maden de bizim çevre de bizim' anlayışı ile üretimi tamamlanan sahalara ağaç dikme projesi çalışmalarında 2022 yılında 141 bin 943 fidanı toprakla buluşturarak toplamda 2 milyon 617 bin 122 ağaç dikme başarısı gösterilmiştir" dedi.