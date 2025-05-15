Türkiye'den kardeş ülke ile dikkat çeken adım! Madenler için işbirliği vurgusu

Yılmaz, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, dün akşamdan bu yana çok yoğun programlarının olduğunu, bütün bu çalışmaların bu ziyaretle taçlandığını söyledi.

Mirziyoyev'in kabulünden büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu dile getiren Yılmaz, "Kendisine Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdik. O da selamlarını iletti. Özellikle Türkiye'deki gelişmeleri ne kadar yakından takip ettiğini görmüş oldum bir kez daha. Kendisi Türkiye'deki 'Terörsüz Türkiye' konusunda, Suriye'deki gelişmeler konusunda takdirlerini, sevinçlerini ifade etti bu gelişmelerden. Türkiye'nin bu istikrara, barışa dönük verdiği katkıları takdirle izlediğini, mutlu olduğunu ifade etti." diye konuştu.

Yılmaz, ekonomik konuları çok geniş değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Şevket Bey büyük bir reformcu. Özbekistan'da büyük değişimlere, dönüşümlere öncülük yaptı. Ben de bunu bizzat görenlerdenim. Yıllardır Özbekistan'a gelip gidiyorum. Geçmişte farklı görevlerdeyken de geldim. Özbekistan'a her geldiğimde bu değişimi, dönüşümü görüyorum. Nereden nereye geldiğini Özbekistan'ın görüyorum. Bu kendiliğinden olmadı. Sayın Şevket Mirziyoyev'in reformlarıyla, politikalarıyla bu gerçekleşti.

Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3-3,5 büyürken Özbekistan yüzde 6,5 büyüdü. Dünyanın ekonomik olarak çok zor bir döneminde bile Özbekistan ekonomisi büyümeye devam ediyor. Bu da kendiliğinden olmuyor. İşte Şevket Bey'in doğru politikalarıyla, reformlarıyla gerçekleşiyor. Bunlar kolay şeyler değil. Birçok ülke bunu başaramıyor ama Özbekistan bunu başardı. Güçlü bir liderlikle, dirayetli bir yönetimle bugünlere gelmiş oldu. İnşallah bu anlayışla gelecekte Özbekistan'ı çok farklı yerlerde göreceğiz. Daha fazla ticaret, yatırım, istihdam ve ihracat göreceğiz. Bundan hiç kuşkumuz yok. Bütün bunları tek tek değerlendirme imkanımız oldu."

Yılmaz, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesine geldiğini, bunu 5 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını ifade ederek, burada Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi noktasında bir irade olduğunu görmekten çok büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"ÇOK GENİŞ KAPSAMDA İŞBİRLİKLERİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İki ülkenin yatırımları karşılıklı artırması gerektiğini, Türkiye'den birçok firmanın Özbekistan'da yatırım ve ihracat yaptığını, istihdam ürettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunların sayısı artmalı ama bir taraftan da Özbek firmaların da Türkiye'de yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Müteahhitlik alanında yine Türk firmaları çok güzel, sembol birçok eser yaptılar. Gelecekte de inşallah bunlar devam edecek. Öncelikli sektörler var Sayın Mirziyoyev'in belirlediği, bunlarla ilgili güzel ortak çalışmalarımız vardı. Bunları devam ettireceğiz. Diğer yandan, ulaşımdan eğitime, enerjiden madenciliğe çok geniş kapsamda bu işbirliklerini sürdüreceğiz."

Yılmaz, bugün KEK Protokolü kapsamında imzalanan yeni eylem planını, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile birlikte takip edeceklerini dile getirerek, son 1,5 yılda eylem planlarını hayata geçirme konusunda yüzde 77 oranında başarı sağladıklarını söyledi.

Çok sıcak ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Zatı devletlerine şükranlarımı sunuyorum. Kendisi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız inşallah Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı vesilesiyle de bir araya gelecekler. Orada da mutlaka yine samimi, verimli görüşmeler olacaktır diye inanıyorum. Bizleri, heyetimizi kabullerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm Özbekistan'a, Özbekistanlı kardeşlerimize de en derin sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum." dedi.