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Ekonomi

Türkiye'den kardeş ülke ile doğal gaz görüşmesi

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kardeş ülke ile doğal gaz ve yeni projeler hakkında görüştüklerini söyledi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Türkiye'den kardeş ülke ile doğal gaz görüşmesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan ile enerji alanındaki ilişkilerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cabbarov ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerimizi değerlendirdik. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarede bulunduk."

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