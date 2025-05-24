Diyab, Bağdat'ta düzenlenen "Uluslararası 5'inci Su Konferansı" sonrası basın toplantısı düzenledi.

Su paylaşımı konusunda Türkiye ile yürütülen ortak çalışmalara dikkati çeken Diyab, "Suyu salma (Türkiye'den) konusunda belirli ölçütler var, biz de durumu takip ediyoruz. Türkiye su salma konusunda üzerine düşeni yapıyor." diye konuştu.

Diyab, daha önce yaptığı açıklamada da, "Irak'ın yaz aylarında yeterli miktarda su salınması talebine Türkiye olumlu cevap verdi." demişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de konferansta yaptığı konuşmada, Dicle ve Fırat nehirlerini korumaya yönelik bölgesel bir girişim başlattıklarını duyurdu.

Sudani, "Irak için kalıcı bir su güvenliğine ulaşmak, halkımızın çıkarlarını gözeten ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun bir kalkınma sağlamak amacıyla engelleri aşmaya kararlıyız. Bölge ülkeleriyle daha fazla ortaklık ve karşılıklı çıkar temelinde iş birliğine açığız." ifadelerini kullandı.

