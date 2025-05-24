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  • Türkiye'den komşunun talebine olumlu cevap: Yaz döneminde yeterli destek verilecek
Ekonomi

Türkiye'den komşunun talebine olumlu cevap: Yaz döneminde yeterli destek verilecek

Irak Su Kaynakları Bakanı Avn Diyab, su paylaşımı konusunda Türkiye ile ortak çalışmaların olduğunu belirterek, Türkiye'nin su salma konusunda üzerine düşeni yaptığını söyledi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
Türkiye'den komşunun talebine olumlu cevap: Yaz döneminde yeterli destek verilecek
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Diyab, Bağdat'ta düzenlenen "Uluslararası 5'inci Su Konferansı" sonrası basın toplantısı düzenledi.

Su paylaşımı konusunda Türkiye ile yürütülen ortak çalışmalara dikkati çeken Diyab, "Suyu salma (Türkiye'den) konusunda belirli ölçütler var, biz de durumu takip ediyoruz. Türkiye su salma konusunda üzerine düşeni yapıyor." diye konuştu.

TÜRKİYE OLUMLU CEVAP VERDİ

Diyab, daha önce yaptığı açıklamada da, "Irak'ın yaz aylarında yeterli miktarda su salınması talebine Türkiye olumlu cevap verdi." demişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de konferansta yaptığı konuşmada, Dicle ve Fırat nehirlerini korumaya yönelik bölgesel bir girişim başlattıklarını duyurdu.

Sudani, "Irak için kalıcı bir su güvenliğine ulaşmak, halkımızın çıkarlarını gözeten ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun bir kalkınma sağlamak amacıyla engelleri aşmaya kararlıyız. Bölge ülkeleriyle daha fazla ortaklık ve karşılıklı çıkar temelinde iş birliğine açığız." ifadelerini kullandı.

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