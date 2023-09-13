Türkiye'den ''koridor'' çıkışı: Coğrafya bunu emrediyor

Bakan Uraloğlu Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'nda A Haber'e açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Genel Sekreterliği bilindiği gibi İstanbul'da. Onun düzenlediği lojistik ile ilgili düzenlediği 2 günlük bir forum var. Bütün üye ve gözlemci ülkelerden katılım var. Ulaşım odaklı görünen bu çalışmanın esasında ülkeler arasında ve bölgesel bütün ilişkilere katkı sağlayacak bir program olacak.

KORİDORLAR MESELESİ



Dünya haritasını hiç bilmeyen açalım bu haritayı ve özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayı Uzak Doğu ve Avrupa'yı gösterelim Türkiye'nin Anadolu'nun ne kadar stratejik bir konumda olduğunu o bile anlar. Bunun için ayrıca bir tarife gerek yoktur. Dolayısıyla bir Orta Koridoru'n tam ortasındayız. Bütün geçen koridorların Türkiye'den geçmesi bizim ana hedefimizdir. Zaten coğrafya bunu emrediyor. Zaman zaman farklı yönelimler olabiliyor. Farklı alternatifler ortaya koyulabiliyor ama bunları da bir değeri vardır ancak burada olmazsa olmaz gerçekten Türkiye üzerinden geçen koridordur.

"TÜRKİYE'NİN KONUMU VAZGEÇİLMEZ"



Hindistan'dan çıkan ve Avrupa'ya ulaşacak olan koridor ya da benzer koridorlara baktığımızda bir taraftan demir yolu, kara yolu, deniz yolu sonra tekrar aynı süreç var. Ve bu sürdürülebilir bir durum değil. Mümkün olduğu kadar bu aktarmaların elbette motlar arasında entegrasyonu sağlayacağız ama bu aktarmaları mümkün olduğu kadar az olması gerekir. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda vazgeçilmez konumdadır. Özellikle demir yolu ve kara yolu taşımacılığı anlamında bu gerçek ortadadır. Uzun süreli hizmet edecek olan ve büyük hacme imkan sağlayacak olan koridorlar Türkiye üzerinden geçmek durumunda ama zaten böyle bir zorunluluk var biz de kolaycılık yapıp bekleme noktasına olalım değil üzerimize düşeni gerek ülkemizde gerek bu koridor üzerinde olan ülkelerdeki yatırımların yapılması noktasında teşvik edici, takip edici noktadayız.

ÇİN'İN HAZIRLIKLARI VAR MI?



Bir Kuzey Koridoru bir Orta Koridor bir de Güney Koridor vardı. Esasında buradaki bütün gayret Orta Koridor üzerinde yoğunlaşmış durumda. Tabi ülkelerin üzerine düşen görevler var. Çin'in yine Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden bağlantı yapacak kendi içerisindeki çalışmalar var, bunları da biliyoruz ve takip ediyoruz. Bunlar peyderpey yapılıyor. Bunlar hemen birkaç yılda tekamül edilebilecek veya bitirilebilecek işler değil. 3-5-10 yıl sürebilecek ciddi projeler. Bunların işlemleri devam ediyor.

Türkiye; Avrupa ve Asya arasında geçiş noktası. Yine Orta Doğu'dan geçiş noktası. Afrika ülkelerine baktığınız zaman onları Uzak Doğu ile önemli bağlantı noktasıyız. Bunlar bize coğrafyanın sağladığı imkanlar ama Sonuçta 21 yıldır ülkeyi yöneten bir liderimiz var.