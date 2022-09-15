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Ekonomi

Türkiye'den Londra'ya gönderildi: Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için talep edildi

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in vefatının ardından yas ve cenaze töreninde kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan sipariş edilen 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçek Turkish Cargo ile Londra'ya ulaştırılacak.

DHA15 Eylül 2022 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek yas ve cenaze töreninde kullanılacak çiçekler için Antalya ve Isparta'dan sipariş edilen çiçek taleplerinde büyük artış oldu.

Çiçeklerin İngiltere'ye ulaştırılmasını sağlayan Turkish Cargo bu zamana kadar 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırdı. Firma özenle paketlenmiş 55 bin dal çiçeği aynı gün içerisinde İngiltere'ye ulaştıracak.

Küresel taşıyıcı, yas süreci boyunca 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçeği ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde Londra'ya ulaştırılacak.

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