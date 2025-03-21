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Ekonomi

Türkiye'den Macaristan ile doğal gaz ve petrol görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile petrol ve doğal gaz üretiminde muhtemel işbirliklerini görüştüklerini bildirdi.

AA21 Mart 2025 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Türkiye'den Macaristan ile doğal gaz ve petrol görüşmesi
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Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Szijjarto ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, Macaristan ile petrol ve doğal gaz üretiminde işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Bayraktar, "Macaristan ile başta doğal gaz ihracatı olmak üzere petrol ve doğal gaz üretiminde hem ülkelerimizde hem de üçüncü ülkelerde işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki güçlü enerji diplomasisini daha da derinleştirme kararlılığımızı vurguladık." ifadelerini kullandı.

  • enerji işbirliği
  • petrol gaz
  • doğal gaz

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