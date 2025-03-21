Türkiye'den Macaristan ile doğal gaz ve petrol görüşmesi

Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Szijjarto ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, Macaristan ile petrol ve doğal gaz üretiminde işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Bayraktar, "Macaristan ile başta doğal gaz ihracatı olmak üzere petrol ve doğal gaz üretiminde hem ülkelerimizde hem de üçüncü ülkelerde işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki güçlü enerji diplomasisini daha da derinleştirme kararlılığımızı vurguladık." ifadelerini kullandı.