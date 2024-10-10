St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda 'Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları' oturumunda konuşma yapan Bakan Bayraktar, oturum aralarında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü.



Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, "Macaristan'a yönelik başarıyla gerçekleştirdiğimiz doğal gaz ihracatını önümüzdeki süreçte de artırarak sürdürme yönündeki kararlılığımızı vurguladık" dedi.

"Nükleer enerji alanında da tecrübe paylaşımı noktasında birlikte çalışma niyetimizi ortaya koyduk" diyen Bakan Bayraktar, "Ayrıca TPAO ve Macaristan petrol ve doğal gaz şirketi MOL'ün hidrokarbon alanında üçüncü ülkelerde yürüttüğü iş birliğini daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.