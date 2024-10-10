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Ekonomi

Türkiye'den Macaristan'a nükleer enerji sinyali: Birlikte çalışma niyetimizi ortaya koyduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

10 Ekim 2024 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Türkiye'den Macaristan'a nükleer enerji sinyali: Birlikte çalışma niyetimizi ortaya koyduk
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St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda 'Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları' oturumunda konuşma yapan Bakan Bayraktar, oturum aralarında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü.

DOĞAL GAZ İHRACATI MESAJI

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, "Macaristan'a yönelik başarıyla gerçekleştirdiğimiz doğal gaz ihracatını önümüzdeki süreçte de artırarak sürdürme yönündeki kararlılığımızı vurguladık" dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMA NİYETİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

"Nükleer enerji alanında da tecrübe paylaşımı noktasında birlikte çalışma niyetimizi ortaya koyduk" diyen Bakan Bayraktar, "Ayrıca TPAO ve Macaristan petrol ve doğal gaz şirketi MOL'ün hidrokarbon alanında üçüncü ülkelerde yürüttüğü iş birliğini daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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