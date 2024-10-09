Türkiye'den Malezya'dan ithalata karşı önlem

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 28 Kasım'da Malezya menşeli veya çıkışlı "v-kayışları" ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı açılan soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda, söz konusu üründe Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, Malezya'da yerleşik Toyopower Manufacturing Sdn. Bhd. firmasınca üretilen eşya hariç, bu ülke menşeli veya çıkışlılarda da uygulanması kararlaştırıldı. Uygulanacak önlem, kilogram başına 3,15 dolar olacak.

Çin ürünlerinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler Malezya menşeliler için de geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, halen 17 ürün grubunda 44 ülkeye karşı 109 önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlem alındığını bildirdi. Bununla birlikte, 9 soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

