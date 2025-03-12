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Ekonomi

Türkiye'den Meksika ve Libyalı ile kritik temas! Doğal gaz ve petrol alanında işbirliği masada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Meksika Enerji Bakanı Luz Elena Gonzalez ve Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile görüşmeler yaptı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
Türkiye'den Meksika ve Libyalı ile kritik temas! Doğal gaz ve petrol alanında işbirliği masada
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Bakan Bayraktar, ABD'nin Houston kentinde yaptığı görüşmelere dair X hesabından paylaşımda bulundu.

Meksikalı mevkidaşıyla görüşmesinde elektrik, doğal gaz ve petrol alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirten Bayraktar, "İki ülke arasındaki işbirliği potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyeli somut işbirlikleriyle ekonomilerimize kazandırma yönünde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Libya heyeti ile görüşmesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Sayın Bakan ile hidrokarbon alanına yönelik mevcut işbirliklerimizi daha da ileriye götürmek için mutabık kaldık. Enerji alanındaki işbirliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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