İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8504
  • EURO
    35,2913
  • ALTIN
    2460.17
  • BIST100
    10680.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den ortaklık teklifi! Petrol ve doğal gazda 2 anlaşma imzalandı
Ekonomi

Türkiye'den ortaklık teklifi! Petrol ve doğal gazda 2 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Fas arasında enerji ve madencilik alanlarında iki anlaşma imzalandığı duyuruldu. Anlaşmaların başta petrol, doğal gaz, madencilik gibi alanlarda ortak projeler hayata geçirmeyi amaçladığı kaydedildi. Türkiye'nin LNG ve yenilenebilir enerjide de ortak tedarik anlaşması teklif ettiği belirtildi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
Türkiye'den ortaklık teklifi! Petrol ve doğal gazda 2 anlaşma imzalandı
ABONE OL
Bakan Bayraktar, Fas ile enerji alanında 2 anlaşma imzalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Fas'ta resmi temaslar kapsamında Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından, bakanlar enerji ve madencilik alanında iki anlaşmaya imza attı. Anlaşmaların iki ülkenin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik, hidrojen, petrol, doğal gaz, madencilik ve kritik mineraller başta olmak üzere enerjinin birçok farklı alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi ve ortak projeler hayata geçirmeyi amaçladığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN ORTAKLIK TEKLİFİ! PETROL VE DOĞAL GAZDA 2 ANLAŞMA İMZALANDI

Anlaşmalarla Türkiye ve Fas'ın enerji ilişkilerinin daha ileriye taşınması ve iki ülkenin enerji sektörlerinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ciddi bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alma kapasitesi olduğuna işaret ederek, "Şimdi Fas, bununla alakalı çözümler arıyor ve biz bunlara çözüm olabileceğimizi ifade ettik. Birlikte ortak tedarik anlaşması yapabileceğimizden bahsettik." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri taşıyacak bir adım atıldığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Fas'ın da yenilenebilir alanında hem güneşte hem rüzgarda hem de offshore rüzgarda ciddi potansiyeli var. Dolayısıyla bu ortak potansiyeli birlikte nasıl harekete geçiririz, bunları konuştuk. Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla ciddi bir LNG alabilme kapasitesine sahip. Şimdi Fas, bununla alakalı çözümler arıyor ve biz bunlara çözüm olabileceğimizi ifade ettik. Birlikte ortak tedarik anlaşması yapabileceğimizden bahsettik. Dolayısıyla birçok alanda yeşil hidrojen, diğer enerjinin yeni alanlarında ortak geliştirebileceğimiz projeler var."

Bayraktar, bu konularla ilgili somut projeler ortaya koymak istediklerinin altını çizerek, "Temmuz başında bir araya getireceğimiz bir teknik komiteyle bunları net olarak ortaya çıkaracağız. Kamu şirketlerimiz ve özel sektörümüzle birlikte burada madenler ve diğer alanlarda hangi projeleri geliştirebileceğimizi ortaya koyacağız. İki ülkenin ticari ilişkilerin çok daha ileri noktaya götürecek bir çalışma içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.