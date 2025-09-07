İSTANBUL 27°C / 19°C
Ekonomi

Türkiye'den otomotiv endüstrisinden ağustosta 2,7 milyar dolarlık dev satış

Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında 2 milyar 733 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA7 Eylül 2025 Pazar 13:24 - Güncelleme:
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ağustos ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 artışla 2 milyar 733 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin ocak-ağustos dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artarak 26 milyar 547 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 12,5 oldu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI 1,2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ağustos ayı ihracatı yüzde 1 artışla 1 milyar 221 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı ağustosta yüzde 2 düşerek 705 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 9 düşüşle 366 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 26 artışla 272 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 19 artışla 127 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ağustos ayı ihracatı 42 milyon dolar olarak açıklandı.

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 41 ARTTI

Ağustos ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 41 artışla 499 milyon dolar oldu.

Fransa yüzde 14 artış ve 281 milyon dolar ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar İspanya'ya ise geçen ay yüzde 59 artışla 238 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracat liderliğini ağustos ayında da sürdürdüğünü belirterek, "Çekiciler ve otobüs-minibüs-midibüs ürün gruplarında çift haneli artışlar kaydettik. Almanya'ya yüzde 41, İspanya'ya ise yüzde 59 ihracat artışı sağladık. İlk sekiz ayda toplam ihracatımızı 26,5 milyar doların üzerine taşıyarak Türkiye ihracatına en büyük katkıyı sağlayan sektör olduk." değerlendirmesinde bulundu.

