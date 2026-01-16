İSTANBUL 10°C / 3°C
  Türkiye'den oyunu değiştirecek yatay sondaj! Diyarbakır petrolü Gabar'ı 3'e katlayacak
Ekonomi

Türkiye'den oyunu değiştirecek yatay sondaj! Diyarbakır petrolü Gabar'ı 3'e katlayacak

Petrol ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin önemli bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 'Şu ana kadar tümüyle Batı Karadeniz'e odaklandık. Bu sene Orta Karadeniz'e ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve toplamda 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik. Diyarbakır'da yapmayı planladığımız şeyin oyun değiştirici etkisi olabilir. Dikey sondajdan sonra yatay sondaj yapacağız. Diyarbakır'da potansiyel olduğunu düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ16 Ocak 2026 Cuma 11:45 - Güncelleme:
Türkiye'den oyunu değiştirecek yatay sondaj! Diyarbakır petrolü Gabar'ı 3'e katlayacak
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı.

2026'nın gaz üretiminin 2 katına çıkacağı yıl olacağını kaydeden Bakan Bayraktar, "10 milyon metreküp 20'ye çıkacak. Gazını karşıladığımız 4 milyon hane 8 milyona gelecek. Konutlardaki ihtiyacın önemli bir kısmı karşılanacak. Azerbaycan bizim için çok önemli bir doğal gaz tedarikçisi. Bunu 2029 ötesine taşıyacak, 2,25 milyar metreküplük anlaşmayı da ocak ayı başında imzaladık." dedi.

"DİYARBAKIR PETROLÜ GABAR'I 3'E KATLAYACAK"

"Şu ana kadar tümüyle Batı Karadeniz'e odaklandık. Bu sene Orta Karadeniz'e ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve toplamda 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik" diyen Bakan Bayraktar, "Diyarbakır'da yapmayı planladığımız şeyin oyun değiştirici etkisi olabilir. Diyarbakır petrolü Gabar'ı 3'e katlayacak. Dikey sondajdan sonra yatay sondaj yapacağız. Diyarbakır'da potansiyel olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının enerjide dışa bağımlılığı bitirmek olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Doğal gazda ilk hedefimiz hane halkının ihtiyacını kendi gazımızla karşılayabilmek" dedi.

Popüler Haberler
