Türkiye'den Özbekistan'a doğal gaz üssü! 25 yıl süreyle hizmet verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan ile stratejik ortaklığın özel öneme sahip olduğunu belirterek, "Özbekistan, zengin enerji kaynakları ve büyüyen ekonomisiyle bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de yer aldığı "Özbekistan Enerji Sektöründeki Büyük Projelerin Lansmanı ve İnşaatının Başlatılması" etkinliğine video konferansla katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Özbekistan'ın son dönemde enerji alanında yaptığı atılımla dikkati çektiğini belirtti.



Özbekistan ile stratejik ortaklığın özel öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Özbekistan, zengin enerji kaynakları ve büyüyen ekonomisiyle bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor. Büyük bir heyecanla, Özbekistan'ın yeni enerji projelerinin hayata geçişine tanıklık ediyoruz. Çevre dostu teknolojilerle ve yenilikçi çözümlerle donatılmış bu projelerin, Özbekistan'ın enerji güvenliğine ve genel ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."



Türkiye'nin uluslararası işbirliğine öncelik verdiğinin altını çizen Bayraktar, "Çünkü yalnızca ülkeler arası uzun vadeli enerji işbirlikleriyle ortak hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Bayraktar, toplantıda Özbekistan enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunurken de Mirziyoyev'e hitaben "Son yıllarda elde ettiğiniz bu dikkat çekici başarıları ve ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Ülkenize aralarında yetkin Türk şirketlerinin de olduğu birçok uluslararası şirketin yatırım yapması için eşit bir oyun alanı sağladınız." dedi.



Bakan Bayraktar, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tebrik mesajını da Mirziyoyev ve Özbek halkına iletti.

Özbekistan'da açılışı gerçekleştirilen tesisler arasında bir Türk firması tarafından yapılan doğal gaz çevrim santrali de bulunuyor. Toplam gücü 430 megavat olan santral, 25 yıl süreyle hizmet verecek.