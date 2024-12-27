Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin enerji altyapısı için ciddi bir hazırlık yaptıklarını belirterek "Hazırladığımız heyet birkaç gün içinde Suriye'ye gidecek. Duruma göre bu heyete ben de başkanlık edebilirim" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ ELEKTRİK

Beşşar Esed'in 8 Aralık'ta ülkeden ayrılmasının hemen ertesinde 9 Aralık'ta kabinede Suriye ile ilgili bir sunum yaptığını anlatan Bayraktar "Suriye'nin enerji altyapısı ile ilgili olarak çalışıyoruz. Zaten Suriye'nin kuzeyine elektrik ve LPG tedariki yapıyorduk. Bölgeye dönük 3 iletim ve 4 de dağıtım hattımız var. Onların kapasitesini artıracağız" dedi. Ayrıca Halep'e giden bir hat olduğunu anlatan Bayraktar "Ancak şimdi o hattın Çobanbey'den sonrasının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Suriye'yi öncelikli yeniden elektrikle buluşturmamız lazım" diye konuştu.

Bayraktar "Biliyorsunuz geçen hafta Lübnan Başbakanı Türkiye'deydi. Onların bizden elektrik talebi var. Lübnan'a elektriği Suriye üzerinden ulaştırmamız söz konusu olabilir. Dolayısıyla 2025 yılı bizim bu bölgelerde çok daha aktif ve yoğun geçirebileceğimiz bir süreç gibi görünüyor" dedi. Bayraktar ayrıca Suriye'nin 2000'li yıllarda günlük 600 bin varillik petrol üretiminin 30 bin varile kadar indiğini bu kaynağı da Suriye'nin yeniden kalkınması için kullanmak gerektiğini anlattı.

OLGUNLAŞMASI LAZIM

Bayraktar "Muhataplarımıza bu anlamda yapabileceğimiz katkıları da söylemeyi düşünüyoruz. Bu projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Suriye'nin bu potansiyelini ülkenin ihyası için kullanmakla alakalı bir vizyonla hareket ediyoruz. Devamında özellikle Suriye'den Türkiye'ye bir petrol boru hattı ve bunun bizim Irak-Türkiye petrol boru hattı ile birleştirilmesi, Katar gazının Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya gitmesi gibi daha şu anda epey bir olgunlaşması gereken konular var" dedi.

ELEKTRİKTE YENİ TARİFEYİ ABONENİN % 3'Ü HİSSEDECEK

Bakan Bayraktar elektrikte tüketimi yüksek olan gruplara dönük yeni fatura dönemiyle ilgili de "Yıllık 5 bin kilovat saat ve üzerinde tüketim olanlar artık farklı bir kategoride. Belki şubat sonunda söylemek lazım ama toplam abonelerin yüzde 3'nü etkileyecek. Yüzde 97 için değişen bir şey yok" dedi.

ELEKTRİK VE GAZA OCAKTA ZAM YOK

Enerji fiyatlarında ocak ayında bir fiyat değişimi düşünmüyoruz.

Vatandaşa elektrikte 175 milyar, doğalgazda 256 milyar olmak üzere toplam 431 milyar TL destek sağladık.

Biz tutabildiğimiz kadar enerji fiyatlarını tutuyoruz. Ama enerjide yüzde 10 fiyat artışı yapsan içtiğin kahve de yüzde 10 artıyor. Arkadaş, bunun içerisinde elektrik yüzde 2-3, neyse ne, onu yap. Yok. Dolayısıyla bu fiyatlama davranışıyla alakalı ciddi bir problem var.

Biz elektrik ve doğalgazda bu yıl yüzde 38'lik fiyat artışı yaptık. Neden yüzde 38 falan diyenler oldu. Çünkü beklenen enflasyona göre fiyatlama yaptık çünkü. Dolayısıyla yine o çizgiyi koruyacağız, ama bunu herhalde koruyan bir tek biz varız.

2002'de asgari ücretli aldığı paranın yüzde 20'sini elektrik, yüzde 25'iyle doğal gaz faturası ödüyormuş. Yani yüzde 45 2 tane faturaya gidiyormuş. Bu rakam elektrikte 2.4'e, gazda da 5.6'ya indi. Yani toplam yüzde 8.

Sakarya gaz sahasında üretim 7 milyon metre küpe gelmiş durumda. 2025 yılının ilk çeyreğinde 9 milyon metreküpün üzerine çıkacağız.

Üretimin ikinci fazı için gelen platform Mayıs 2025'te Filyos'a geçecek. Orada 1 yıllık işi var. Çünkü üzerine adeta fabrika inşa edilecek. Platform devreye girdiğinde üretim 20 milyon metreküpe çıkacak.

Sakarya gaz sahasında bir taraftan da yeni kuyular açıyoruz. 40'ın üzerinde yeni kuyu kazılıyor.

TRAKYA'YA GAZ DEPOSU

Trakya'da gaz çıkardığımız yerleri depo olarak kullanabiliriz. Oralara yeniden gaz dolduracağız.

Keşif amaçlı yeni sondaj konusunda da yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Rize-Çayeli'nde petrol olduğu söylenen lokasyonda tespitimiz var. Onun sondajını yapacağız.

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