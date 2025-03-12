Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya dair paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Continental Resources'un ABD'nin en büyük petrol üreticilerinden olduğuna ve TransAtlantic Petroleum'un 17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğine işaret eden Bayraktar, TPAO'nun söz konusu şirketlerle Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesi için ortak girişim anlaşması imzaladığını kaydetti.

Bayraktar, en güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacağını aktardı.

Bu işbirliğinin Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomiye kazandırma hedefine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Bayraktar, Türkiye'de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni etti.

BAKAN BAYRAKTAR ÖNEMLİ İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Bayraktar, enerji alanında lider isimlerin buluştuğu CAREWeek 2025'te Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Meksika Enerji Bakanı Luz Elena Gonzalez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ve Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Bakan Bayraktar, global şirketlerin üst düzey temsilcileriyle de buluştu.