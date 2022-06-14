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Ekonomi

Petrol ve doğal gaz için 'güçlü' hamle! 'Abdülhamid Han' kırmızı beyaza boyandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan ve 'Abdülhamid Han' adı verilen Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisi, kırmızı beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi.

IHA14 Haziran 2022 Salı 10:37 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için "Fatih", "Yavuz" ve "Kanuni" gemilerine ek olarak satın aldığı sondaj gemisine "Abdülhamid Han" arı verildiğini açıkladı. Taşucu Limanında bakım onarım çalışmaları devam eden Abdülhamid Han, kırmızı beyaza boyandı üzerine Türk bayrağı işlendi. Geminin adı ise önümüzdeki günlerde yazılacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

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