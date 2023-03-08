Türkiye'den rekor başarı! Tam 128,6 milyon ton

Bitkisel Üretimde Rekorlar Kırıldı: 128,6 Milyon TonABONE OLokuma süresiOkuma süresi5 dk. 55 sn.2022 yılı Türkiye'de bitkisel üretimde rekorların kırıldığı yıl oldu. 2022'de bitkisel üretim 128,6 milyon ton ile son yüzyılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Havuç, sarımsak, lahana sebzeler içinde ilk sırayı alırken, pamuk, ayçiçeği, mısır gibi ürünler, yine üretim patlaması yaşanan türler oldu. En yüksek artış ise zeytin ve zeytinyağında...Uğur BecerikliUğur Becerikli

2023'te kuraklık tehlikesi nedeniyle tarımın zarara görmemesi için çeşitli önlemler devreye sokulurken, 2022'ye ilişkin rakamlar moralleri yükseltti. 2021 yılında 117,9 milyon ton olarak bitkisel üretim miktarı, 2022 yılında 128,6 miyon tona ulaşarak, cumhuriyeti tarihinin üretim rekoru olarak kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü rakamlarına göre, tarla bitkileri türlerinden pamuk, ayçiçeği, mısır ve yulafta tüm zamanların en yüksek üretimine ulaşıldı. 2021'de 2,35 milyon ton olan pamuk üretimi, 2022 sonu itibariyle, yüzde 22'lik bir artışla, 2,75 milyon tona ulaştı. Bunun sonucunda pamak ithalatı yüzde 8 azaldı, ihracatı ise 193 bin ton olarak gerçekleşti.

AYÇİÇEĞİ VE MISIR

2021 yılında 2,41 milyon ton olan ayçiçeği üretimi, 2022 yılında yüzde 6'lık bir artışla, 2,55 milyon tona ulaştı. Yağ ihracatı yüzde 29 arttı ve 596 bin ton olarak kaydedildi. Mısır'da 2021'e göre yüzde 26'lık artış tespit edilirken, üretim 8,5 milyon ton, yulafta ise 2021'de 276 bin ton olan üretim, yüzde 32'lik artışla 365 bin tona yükseldi. Türkiye, 2022 yılında bir önceki yıla göre 39 kat daha fazla, toplam 470 ton yulaf ihraç etti.

HAVUÇ, SARIMSAK VE LAHANA

Sebze üretiminde de 2022 yılı oldukça verimli geçti. Toplam 31,6 milyon ton sebze üretilirken, ihracat değeri bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 861 milyon dolara yükseldi. Havuç, sarımsak ve lahanada tüm zamanların rekor üretimi gözlendi. Bir önceki yıla göre yüzde 35 artan havuç üretimi 788 bin 785 ton olurken, 110 bin 454 tonu ihraç edildi. 2022 yılında 187 bin 951 ton sarımsak, 964 bin 296 ton lahana üretildi. 4 bin 485 ton sarımsak, 16 bin 182 ton lahana ihraç edildi.

MEYVEDE DE REKOR

Meyve üretimi 2021 yılında 24,9 milyon ton olarak gerçekleşmişti. 2022 yılında yüzde 7,7'lik artışla yine tüm zamanların rekoru kırıldı ve 26,8 milyon tona ulaşıldı. 2021 yılında 4 miyon 56 bin ton meyve ihraç eden Türkiye, 2022 yılında 4 milyon 171 bin ton ihraç etti.

Elma üretimi 4 miyon 817 bin 500 ton, armut üretimi 551 bin 86 ton, ayva üretimi 197 bin 503 ton, erik üretimi 348 bin 750 ton, şeftali-nektarin üretimi 1 milyon 8 bin 185 ton olarak gerçekleşti. Çilek üretimi 728 bin 112 tona, incir üretimi 350 bin tona, kuru incir üretimi 91 bin 278 tona, mandarin üretimi 1 milyon 865 bin tona, muz üretimi 997 bin 244 tona, nar üretimi ise 681 bin 460 tona ulaştı. Trabzon hurmasında yüzde 27'lik artış oldu ve üretim 97 bin 560 ton olarak kaydedildi.

BADEM VE CEVİZDE ARTIŞ VAR

2022'de badem üretimi yüzde 7'lik bir artışla 190 bin tona ulaşırken, ihracatında da yüzde 12'lik bir artış yaşandı ve 8 bin tona yükseldi. 2022'de yüzde 3 artışla ceviz üretimi 335 bin ton olarak gerçekleşti.

ZEYTİNDE ARTIŞ YÜZDE 71

Zeytin ve zeytinyağı üretimi de çiftçinin yüzünü güldürdü. 2021'de 1 milyon 738 bin 680 ton zeytin üretimi yapılırken, 2022 yılında yüzde 71'lik bir artışla 2 milyon 976 bin ton üretim yapıldı. Sofralık zeytin ihracatı 2021'de 94 bin ton iken, 2022'de yüzde 15'lik artışla 108 bin tona yükseldi.

Zeytinyağı üretimi de 2021 yılında 235 bin 727 ton iken yüzde 79'luk artışla 421 bin 717 tona yükseldi. İhracatta yüzde 72'lik bir artışla 72 bin tona ulaştı.

Bu yıl da üretimde düşüş yaşanmaması için özellikle küresel boyutta etkili olan kuraklığa karşı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli önlemler devreye sokuluyor. Bunlar içinde modern sulamaya geçiş destekleri, bölgesel üretim, suya daha az ihtiyaç duyan türler gibi çeşitli projeler yer alıyor.