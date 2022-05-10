Türkiye'den rol çalmak istiyor! 'Doğal gaz' iması

Başbakan Miçotakis, ziyareti kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

DOĞALGAZI BİZDEN GEÇİRİN İMASI

Görüşme sırasında Miçotakis, Al Nahyan'a "Yunanistan'ın, coğrafi konumu nedeniyle Orta Doğu ve Akdeniz'den Avrupa'ya doğalgazın geçiş kapısı olma potansiyeline sahip" olduğunu söyledi.

Miçotakis, "Bu yönde önemli yatırımlar yapılıyor. BAE'den bu yönde stratejik iş birliği ve fonların katılımı olasılığını keşfetmek istiyoruz." dedi.

ENERJİ GÜNDEMİ

Aynı zamanda Yunanistan'ın Yunan topraklarında doğalgaz bulmak için kendi çıkarma programını yeniden aktif hale getirdiğini belirten Miçotakis, "Bu, daha fazla stratejik iş birliği için fırsatlar yaratabilir." ifadesini kullandı.

Enerji kaynakları konusunda rol oynamak isteyen ülkenin başbakanı, Al Nahyan'a hitaben, "Enerjinin geleceğine, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginizi biliyorum." şeklinde konuştu.

Kathimerini gazetesinin haberine göre; Kiryakos Miçotakis, konuşmasının devamında şunları söyledi:

BAE'YE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

"İş birliğimizin kapsamı daha geniş ve daha derin olabilir. Yüzünüzde ülkemin sadık bir dostunu görüyorum. Yunanistan'ın, stratejik çıkarlarınız tehdit altında olduğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanında olacağına sizi temin ederim."

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan da Rusya-Ukrayna savaşının enerji sektörünü etkilediğini, enerji güvenliğine önem verdiklerini ifade etti.

AL NAHYAN: BÖLGE BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP

Orta Doğu ve Akdeniz bölgesindeki krizlere rağmen, bölgenin kalkınma ve barışçıl iş birliği için büyük potansiyele sahip olduğunu aktaran Al Nahyan, "Emirlikler, bu tür koşulları hazırlamak ve istisnasız herkesle ortaklıklar kurmak için çalışıyor." dedi.

Al Nahyan ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'ın "barış ve iş birliğini hedeflediğini" sözlerine ekledi.