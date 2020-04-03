İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7172
  • EURO
    7,2579
  • ALTIN
    348.181
  • BIST100
    89508.2
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Karasu Limanı'ndan Romanya'ya deneme seferi yapıldı
Ekonomi

Karasu Limanı'ndan Romanya'ya deneme seferi yapıldı

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Sakarya'daki Karasu Limanı'nda başlayan Ro-Ro seferleri kapsamında Romanya'ya deneme seferi yapıldı.

AA03 Nisan 2020 Cuma 14:04 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 14:08
ABONE OL

Kasım 2016'da hizmete açılan ve Temmuz 2019'da Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na Ro-Ro seferlerine başlanan Karasu Limanı'ndaki çalışmalar çerçevesinde dün de Romanya'nın Köstence Limanı'na deneme seferi düzenlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, kentin her geçen gün lojistik kapasitesini geliştirdiğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkileyen salgın problemiyle mücadele ederken iş dünyasında yaşanan gelişmelerin kendilerini umutlandırdığını belirten Altuğ, şehrin ticari bakımdan dünyaya açılan kapısı konumundaki Karasu Limanı'nın kapasitesini ve işlevselliğini her geçen gün daha da artırdığını, dökme yük ve Ro-Ro seferleriyle hizmet veren limanın ticari olarak öneminin artmasının şehir ve ülke ekonomisine fayda sağlayacağını bildirdi.

Altuğ, 2019 Temmuz'dan beri Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na haftada 3 gün karşılıklı Ro-Ro seferleri gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Ancak kara gümrük kapılarımızdaki yoğunluk uluslararası lojistik sektörümüzü limanlardan gerçekleşen Ro-Ro seferlerine daha da yöneltmeye başladı. Limanımızda bulunan ÖTV ve KDV'den muaf motorin satışı ve artan Ro-Ro kapasitesiyle Karasu Limanı ihracat için biçilmiş bir kaftan olarak görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Limanda faaliyet gösteren bir gemi acentesinin dün Romanya'nın Köstence Limanı'na deneme seferi gerçekleştirdiğini bildiren Altuğ, "Deneme seferi olmasına rağmen çok yoğun bir talep oluştu. Karasu Limanı'mızdan ayrılan Ro-Ro gemisi, 12 saate yakın bir sürede Romanya'ya varıyor ve taşıdığı araçlar bu limandan tüm Avrupa'ya ulaşıyor." ifadesini kullandı.

Altuğ, bu gelişmenin Karasu Limanı açısından çok önemli bir sürecin başlangıcı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Limanımızın Ro-Ro kapasitesinin artmasıyla buraya yapılacak yatırımlar da ciddi oranda artış gösterecektir. Gemi acenteleri limanımızın konumundan, işleyişinden çok memnunlar ve buraya yatırımlarını artırmayı hedefliyorlar. Limanımız artık haftanın her günü Ro-Ro seferi düzenlenecek bir konuma doğru ilerlemektedir. Yakın zamanda daimi olarak başlayacak Romanya seferleriyle şehrimiz, kuzey ülkelerinde olduğu gibi Avrupa'ya gerçekleşen ihracatta da lojistik üs haline gelecektir."

Altuğ, SATSO olarak Karasu Limanı'nda faaliyette bulunan ve araçların ülkelere girişlerinde kullandıkları Geçiş Belgesi hizmetine de aralıksız devam etiklerini, 8 aylık sürede 14 bine yakın belge satışı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Karasu ilçesinde 1994 yılında yapımına başlanılan, 21 yılda inşa edilen ve Kasım 2016'da ilk kez gemi yanaşan limandan ilk ihracat, 8 bin tonluk sacın yüklendiği Panama bandıralı "Cielo Di Tokyo" isimli gemiyle Ocak 2017'de ABD'ye yapılmıştı.

DSÖ'den Türkiye'ye büyük övgü: Uygulamaları emsalsiz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.