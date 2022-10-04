Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz ödemelerinin 2024'e ertelenmesine yönelik pazarlık yaptığı iddiası çürüdü. Moskova ile Ankara arasında ödemelerin ertelenmesi değil, gaz alım fiyatı konusunda pazarlık yürütüldüğü ifade ediliyor.

Bloomberg'in Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz ödemelerinin 2024'e ertelenmesine yönelik pazarlık yaptığı iddiasına cevap geldi.

Sputnik'e konuşan bir kaynak, Moskova ile Ankara arasında halihazırda ödemelerin ertelenmesi değil, gaz alım fiyatı konusunda pazarlık yürütüldüğü bilgisini verdi.

Kaynak, "Ertelemeden değil, fiyattan söz ediyoruz zira sözleşmeler Avrupa borsalarının kotasyonlarını dikkate alırdı, fiyat yüksekti. Şimdi koşullar değişti, bildiğiniz gibi gaz ödemesinin kısmi olarak ruble cinsinden yapılması konusunda bir anlaşmaya varıldı. Müzakerelerde herhangi bir sorun yok, her şey iki liderin birbirine olan güvenine ve tavrına bağlı" ifadelerini kullandı.

Dün Bloomberg, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan zararı azaltmak amacıyla Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024'e kadar ertelemesini talep ettiğini öne sürmüştü.

KILIÇDAROĞLU YİNE YALANA SAHİP ÇIKTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak yalan habere sahip çıktı.