İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6932
  • EURO
    36,7324
  • ALTIN
    2967.03
  • BIST100
    9610.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den Rusya'ya mesaj: Gerekli desteği vereceğiz
Ekonomi

Türkiye'den Rusya'ya mesaj: Gerekli desteği vereceğiz

Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticareti Moskova'daki zirvede ele alındı. Türkiye'nin Rusya'ya geçen yıl yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, söz konusu ihracatta tarım ürünlerinin 2 milyar dolar paya sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin artan söz konusu imkanlarından Rusya'nın daha fazla yararlanması ve bu ülkeye ihracatın artması için kurumsal ilişkiler kurmanın önemli olduğuna işaret eden Bilgiç, Türk hükümetinin bu konuda gerekli desteği vereceğini söyledi.

AA29 Kasım 2024 Cuma 11:52 - Güncelleme:
Türkiye'den Rusya'ya mesaj: Gerekli desteği vereceğiz
ABONE OL

Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticareti Moskova'da sektör temsilcilerinin katıldığı zirvede ele alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu Yaş Meyve Sebze Zirvesi"nde Türk ve Rus yetkililerin yanı sıra sektör temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, zirvede yaptığı konuşmada Türkiye ile Rusya'nın siyaset, kültür ve ekonomi gibi çok farklı alanlarda kapsamlı ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Bu ilişkilerde ticaretin ise en önemli yere sahip olduğuna işaret eden Bilgiç, "Bu ilişkilerin aslında hepsi bizim ticaretimizin geliştirilmesine sebebiyet veriyor ve ticaretimiz geliştikçe diğer alanlardaki işbirliğimiz artarak güçleniyor." dedi.

Türkiye'nin Rusya'ya geçen yıl yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Bilgiç, söz konusu ihracatta tarım ürünlerinin 2 milyar dolar paya sahip olduğunu söyledi.

Bilgiç, yaş meyve ve sebzeyi stratejik bir ürün olarak gördüklerinin altını çizerek, "Yıllar içerisinde tarımsal üretim artıyor, saklama imkanları ve iklim değişiyor. Bizim de yaş sebze ve meyve üretim imkanlarımız artıyor." diye konuştu.

Artan söz konusu imkanlardan Rusya'nın daha fazla yararlanması ve bu ülkeye ihracatın artması için kurumsal ilişkiler kurmanın önemli olduğuna işaret eden Bilgiç, Türk hükümetinin bu konuda gerekli desteği vereceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Rusya'nın, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ihracat stratejisinde Rusya'nın hedef ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Kılıçkaya, Rusya'ya yönelik ihracata ivme kazandırılması ve dış ticaretin daha dengeli hale gelmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kılıçkaya, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının da bu açıdan son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Zirveye, Türkiye Yaş Meyve-Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Roselhodnadzor) Başkanlık Başdanışmanı Vasily Lavrovsky ve Rusya kalite kontrol kurumu Roskaçestvo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olga Shanayeva'nın yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.