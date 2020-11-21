Türkiye'den Rusya'yı kaygılandıran doğal gaz hamlesi

DHA 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:28 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:32

Türkiye’nin Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfi ile hem piyasada elinin güçlenmesi hem de kontratlarda büyük indirimlerin olması bekleniyor. Ayrıca, özellikle 2020 yılı içerisinde doğalgaz piyasasında LNG’ye yönelmesi başta Rusya olmak üzere bazı uluslararası enerji şirketlerini harekete geçirdi. Türkiye’nin LNG adımını değerlendiren İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, bu dönemde boru hatlarıyla ithal edilen gazın miktarı yüzde 24,8 azaldı, LNG ithalatı ise yüzde 44,8 artış gösterdiğini aktardı.

KARADENİZ’DE BULUNAN DOĞALGAZ TÜRKİYE’NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Türkiye bu süreçte sıvılaştırılmış doğalgaza daha fazla ağırlık verdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İncekara, “Türkiye enerji stratejini sıvılaştırılmış doğalgaz üzerine kurmaya başladı. Bu adım başta Rusya olmak üzere boru hattıyla Türkiye’ye doğalgaz ihraç eden ülkeleri ciddi anlamda kaygılandırdı. Karadeniz’de keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi de pazarlıklar konusunda Türkiye’nin elini güçlendirdi” dedi.

DOĞALGAZ İTHALATI YÜZDE 3,5 DÜŞTÜ

LNG’ye geçişin Rusları telaşlandırdığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, “Türkiye doğalgaz ithalatında konusunda önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce boru hatları üzerinden alınan doğalgaz yerini daha ucuz ve rekabet açısından daha avantajlı olan, enerji faturalarını da en aza indirgemesi beklenen sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) bıraktı. Bu hemen rakamlara da yansıdı. Türkiye’nin Kovid-19’un da etkisiyle küresel anlamda petrol talebinin daralmasıyla 2019 yılına göre yüzde 3,5’luk doğalgaz ithalatında düşüş oldu. Ülkemiz ihtiyacını artık LNG üzerinden gerçekleştiriyor böylece boru hatlarındaki maliyetini en aza indiriyor” diye konuştu.

DOĞALGAZ FATULARI DÜŞECEK Mİ?

Faturalara yansımasının 6 ayı bulacağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İncekara, “LNG’de öne çıkan ülkeler ise ABD, Katar, Cezayir. Boru hattıyla alınan doğalgazda ise Rusya’nın etkisi kırılarak Azerbaycan ve İran’a yönelim oldu. Türkiye’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığında yüzde 41’lik bir daralma meydana geldi. Bu daralma Rusların dikkatini çekti, onlardan LNG’ye alternatif olarak spot piyasada belirlenen boru gazı hamlesi geldi. Rus Gazprom Export şirketi, Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden spot boru gazı için ihale düzenledi. Yani, şirket spot fiyatlarla doğalgaz satarak, Türkiye pazarını korumak istiyor. Doğalgazdaki fiyat değişimleri piyasaya 6 ile 9 ay içerisinde yansır. Ülkemizin daha ucuz kaynaklara yönelmesi yavaş yavaş faturalara yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.