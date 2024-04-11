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Ekonomi

Türkiye'den Sincan için ''Kuşak ve Yol'' çağrısı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedefleyen 'Kuşak ve Yol' ile 'Orta Koridor' girişimlerinin kritik kavşağında yer aldığını belirterek Türkiye ile bölge arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

AA11 Nisan 2024 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Türkiye'den Sincan için ''Kuşak ve Yol'' çağrısı
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Büyükelçi Musa, Sincan Uygur Özerk Bölgesi yerel yönetiminin, başkent Pekin'de büyükelçi ve diplomatları davet ettiği özel yemeğe konuk oldu.

Musa, burada yaptığı konuşmada, Çin'in Şi'an kentinin ve Türkiye'nin İstanbul'unun, tarihi İpek Yolu güzergahının en doğu ve en batıdaki durakları olduğunu hatırlatarak Türklerin ve Çinlilerin, tarih içinde bu güzergahtaki etkileşimlere dayalı köklü bağlar geliştirdiğini belirtti.

Sincan'ın, tarihte Doğu ile Batı arasında önemli bir geçit, kültürel ve ticari etkinliklerin önemli merkezi olduğunu dile getiren Musa, "Sincan'daki tarihi camiler, Türk tarihinin büyük şahsiyetlerinin türbeleri ve eski pazarlar, ortak kültür ve tarihimizin çarpıcı örneklerini oluşturuyor." dedi.

Musa; Sincan'ın, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu modern bağlantılılık projeleriyle yeniden canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi'nin merkezinde yer aldığına; girişimin, bölgenin ekonomik hayatiyetini yeniden canlandırdığına işaret etti.

Türkiye'nin de İpek Yolu güzergahını canlandırma hedefiyle Orta Koridor Girişimi'ni ilan ettiğini anımsatan Musa, batıda Türkiye'den başlayıp Kafkaslar'ı, Hazar Denizi'ni ve Orta Asya Cumhuriyetlerini katederek Çin'e ulaşan koridorun, Kuşak ve Yol ile doğal bir uyum içinde olduğunu vurguladı.

Musa, Türkiye ile bölge arasında ticaretin geliştirilmesi, ekonomik potansiyelin değerlendirilebilmesi için doğrudan uçuşların başlatılması ve insanlar arası etkileşimlerin artırılması dahil, işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

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