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Ekonomi

Türkiye'den sınır ötesinde doğal gaz ve petrol hamlesi! Oruç Reis bölgeye gidiyor

Enerji ve altyapı çalışmalarına hız veren Türkiye Doğu Afrika ülkesi Somali ile doğal gaz ve petrol alanında anlaşma imzaladı. Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacağını bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Oruç Reis gemimizi bu ayın sonunda Somali'ye gönderiyoruz' dedi.

18 Temmuz 2024 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Türkiye'den sınır ötesinde doğal gaz ve petrol hamlesi! Oruç Reis bölgeye gidiyor
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"Türkiye ile Somali arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed'in katılımıyla imzalandı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasından satır başları;

Hepinizin bildiği gibi ülkemizin petrol ve doğalgaz aramacılığında son 8 yılda çok önemli gelişmeler kaydettik. 2016 yılında başladığımız ve adına Milli Enerji ve Maden Politikası dediğimiz stratejinin önemli unsurlarından bir tanesi, Türkiye'nin kendi karalarında ve denizlerinde kendi imkan ve kabiliyetleriyle, kendi gemileriyle, kendi sondaj ve sismik gemileriyle petrol ve doğalgaz aramacılığı konusuydu ve bu konuda Türkiye olarak çok önemli bir mesafe kat ettik.

"GABAR'DA PETROL ÜRETİM HEDEFİMİZ GÜNLÜK 100 BİN VARİL"

Türkiye, bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip bir ülke haline geldi. Türkiye Petrolleri 4 deniz derin deniz sondaj gemisi ve 2 tane sismik gemisi ile beraber çok yoğun bir şekilde denizlerimizde aramalarına devam ediyor. Hepinizin malumu, Türkiye bu aramalarının neticesinde Akdeniz'de yaptığı çalışmalar ve akabinde hemen akabinde Karadeniz'de çok önemli bir doğalgaz keşfi gerçekleştirdi. 2020 yılının ağustos ayında cumhuriyet tarihinin en önemli doğalgaz keşfini gerçekleştirdik ve çok kısa bir zaman içerisinde de buradan ülkemizin doğalgaz ihtiyacının bir kısmını karşılayacak şekilde üretim aşamasına geldik. Şu anda buradan günlük olarak 5.5 milyon metreküplük bir üretim yapıyoruz Sakarya Gaz Sahası'ndan. Ama elbette ki gaz alanının yanı sıra petrol alanında da önemli bir keşfe imza attık, 2021 yılında, eylül ayında ve şu anda Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik bir günlük üretime çıktık. İnşallah bu üretim en kısa sürede 100 bin varil ile çıkarmayı hedefliyoruz.

Ama ülkemizin ihtiyaçları artıyor. Ülkemizin ihtiyaçları bunun çok daha ötesinde. Bunun için benim zaman zaman dile getirdiğim, Türkiye'nin sadece kendi karalarında ve denizlerinde arama değil, ama bunun ötesinde belli coğrafyalarda, belli ülkelerde doğalgaz ve petrol aramasında ortaklıklar yoluyla veya kendi başına, kendi milli petrol şirketlerimizin, doğalgaz şirketimizin daha aktif bir sürece gireceğimizi ifade etmiştim. Bunun bir örneğini açıkçası bugün görüyoruz. Somali'yle 7 Mart 2024 tarihinde yine bu salonda yaptığımız bizim bakanlıklar arası yaptığımız anlaşmanın, bugün itibarıyla artık daha somut hale döndüğünü görüyoruz. Ve daha önce ifade etmiştim. Somali, özellikle Somali Denizi Offshore'u çok önemli bir petrol ve doğalgaz kaynağı olduğunu düşündüğümüz bir alan. Somali Devleti'yle ülkemizin ilişkileri iki kardeş ülkeye yaraşır şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedef doğrultusunda daha ileri götürülmek üzere bize böyle bir misyon yüklendi ve bu çerçevede biz bugün burada Somali Offshore'unda üç tane blokta anlaşmamızı imza ettik.

  • Alparslan Bayraktar
  • Hidrokarbon Arama
  • Somali-Türkiye İmza Töreni

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