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Ekonomi

Türkiye'den sınır ötesinde maden rezervi hamlesi! Yüzde 50'si tamamlandı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali'deki çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladığını bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali ile madencilik alanında yeni bir işbirliği için süreç başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

AA7 Şubat 2025 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Türkiye'den sınır ötesinde maden rezervi hamlesi! Yüzde 50'si tamamlandı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladığını bildirdi.

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Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve heyetiyle İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti.

Somali'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerinde sismik çalışmaların yüzde 50'sini tamamladı. Sayın Bakan ile arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni işbirliklerini değerlendirdik. Ayrıca madencilik alanında da yeni bir işbirliği süreci başlatma kararı aldık. Enerji ve madencilik alanındaki işbirliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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