Türkiye'den son ziyaret ivme kazandıracak... Kaynakların keşfedilmesi için bir araya gelecekler

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyaretiyle ikili ilişkilerin daha da gelişerek bir ivme kazanacağını belirterek, özellikle savunma sanayisi ve enerji alanlarında işbirliğinin önemini vurguladı.



Küçükcan, Sea Today News'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya ziyaretini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son ikili ziyaret için 10 yıl önce Endonezya'ya geldiğini hatırlatan Küçükcan, bu nedenle ziyaretin tarihi bir anlam taşıdığını ve ikili ilişkilerde bir dönüm noktasını teşkil ettiğini ifade etti.

Küçükcan, iki liderin çok kapsamlı görüşmeler yaptığını ve 2022'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısını da düzenlediklerini kaydederek iki ülkeden de birçok bakanın görüşmelere katıldığını ve önemli kararların alındığı ortak bir bildiri yayımlandığını aktardı.

Erdoğan'ın ziyaretinin sadece güncel ilişkileri değil, iki ülke arasındaki tarihi bağları da gösterdiğini vurgulayan Küçükcan, iki ülkenin birçok alanda ilişkileri geliştirdiklerini söyledi.

- "ENDONEZYA'DAKİ TÜRKİYE İMAJI ÇOK OLUMLU"

Bu durumun ilişkilerde olumlu bir ivme yakalanmasına etki ettiğini kaydeden Küçükcan, "Endonezya'ya geldiğimden bu yana, Türkiye'nin imajının burada çok olumlu olduğunu görüyorum ve bu durum karşılıklı. Endonezyalılar Türkiye'ye vizesiz gidebiliyor ve bu onlar için güzel bir ayrıcalık. " diye konuştu.

Küçükcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğuna ve iki G20 üyesi ülke için bunun potansiyelin çok altında bulunduğuna işaret ederek iki liderin, 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koyduğunu söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için ticaret ve yatırımın artırılması gerektiğini belirten Küçükcan, savunma sanayinin iki ülke için de önemli olduğunu ifade etti.

- "SAVUNMA SANAYİ İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Büyükelçi Küçükcan, savunma sanayisi alanında iki ülke için de çok fazla fırsat olduğunu vurgulayarak, "Dünyaya baktığımızda hem küresel hem de bölgesel ciddi tehditler var. Savunma sanayi, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak." dedi.

İki liderin ekonomik ilişkilere katkı sağlayacak konuları da görüştüğünü aktaran Küçükcan, Türkiye'nin inşaat alanında çok güçlü olduğunu ve bu nedenle konut projeleriyle ilgilendiğini dile getirdi.

Küçükcan, bu ziyaret vesilesiyle artık daha somut sonuçlar elde edebileceklerini belirterek Türk şirketlerinin, sağlık sektöründe de yatırımlar yapacağını ve bu sektörde eğitim alanında da iki ülke arasında işbirliği olabileceğini ifade etti.

İki ülkenin de genç nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Küçükcan, Endonezyalı öğrencilerin Türkiye'ye gidebileceğine ilişkin liderlerin konuştuğunu ve Türkiye'de halihazırda 5 bin Endonezyalı öğrenci olduğunu söyledi.

- SAVUNMA VE ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

Enerji ve savunma sanayi alanında ülkelerin kendine yetebilme oranını olabildiğince yükseltmesi gerektiğine işaret eden Küçükcan, Türkiye'nin gelişme sağladığı bu alanda Endonezya ile işbirliği ve ortak girişimler görebileceklerini anlattı.

Küçükcan, iki ülkenin enerji alanındaki ilgili ajanslarının enerji kaynaklarının keşfedilmesi için bir araya geleceğini aktararak, ikili işbirliğinde yeni bir ivme yakalanabileceğini kaydetti.

İnsansız hava aracı alanında Türkiye'nin dünyada ilk sırada yer alan şirkete sahip olduklarını anlatan Küçükcan, uzun yıllar yatırımın ardından ülkelerin güç dengesinin de değiştiğini belirtti.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) şirketinin halihazırda Endonezya'da küçük bir şirket kurduğunu aktaran Küçükcan, genel olarak bu sektördeki ilişkilerin daha da gelişeceğini dile getirdi.

İki ülke arasında 13 anlaşmaya ek olarak İş Forumu kapsamında özel şirketlerin de anlaşma imzaladığını kaydeden Küçükcan, bunun iki ülke arasında bir rekor olduğunun da altını çizdi.

- DİN ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Endonezya Din İşleri Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin Küçükcan, iki ülkenin de büyük Müslüman nüfusa sahip olduğuna işaret ederek, dinin sosyal ve kültürel hayatta önemli bir yer kapladığını dile getirdi.

Küçükcan, iki kurum arasında dini alanda eğitime ilişkin daha fazla işbirliği yapılacağını belirterek, halklar arası ilişkileri de geliştirmek istediklerini söyledi.

İslam dininin küresel olarak imajını geliştirmek ve Müslüman karşıtlığıyla mücadele için iki ülkenin işbirliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Küçükcan, iki ülkenin kaynaklarını kullanarak bu alanda çalışabileceğini vurguladı.

- TÜRKİYE VE ENDONEZYA GAZZE VE SURİYE KONUSUNDA AYNI ÇİZGİDE

İsrail'in Gazze'ye saldırıları başladığından bu yana iki ülkenin de uluslararası alanda aktif şekilde bunun sonlanması için çalıştığını aktaran Küçükcan, "İki Dışişleri Bakanı ve liderler, İsrail'in 'suçlu bir ülke' olduğunu ve İsrail'in Gazzelilere yaptıklarının temel insan haklarının ihlali olduğunu vurguladı. Ayrıca iki lider de tek bir çözüm ve bunun da 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması olduğunu vurguladı." diye konuştu.

Büyükelçi Küçükcan, en temel önceliğin Gazze'ye insani yardımın sağlanması olduğuna dikkati çekerek ateşkes devam ederken bunun sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için iki ülkenin birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Orta Doğu'daki Lübnan ve Suriye gibi diğer meselelerde de liderlerin görüştüğünün altını çizen Küçükcan, "Suriye'de yeni bir hükümet ve cumhurbaşkanı var. İki lider de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, tanınması ve yaptırımların kaldırılması konusunu vurguladı. Suriye tekrardan bir kriz kaynağı olmamalı." ifadelerini kullandı.

Küçükcan, Türkiye ve Endonezya'nın uluslararası alanda bir araya geldiklerinde "güçlü bir ses" olduğuna vurgu yaparak, bunun, uluslararası ilişkilerde yeni bir ivme oluşturacağını söyledi.

Endonezya'nın Türkiye'den daha fazla doğal kaynağa sahip olduğunu ve bu alanda işbirliği yapılabileceğini kaydeden Küçükcan, turizm alanında da işbirliği yapılabileceğine işaret etti.

Küçükcan, daha fazla Türk vatandaşının Endonezya'yı ziyaret edebileceğini ancak hükümet tarafından Türklere karşı vize şartının kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye-Endonezya arasında daha fazla uçuş seferi düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Küçükcan, bu sayede ülkelerin birbirinden daha fazla bilgi öğrenebileceğini ve kaynaklarını kullanabileceğini ifade etti.

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