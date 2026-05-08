Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuardaki imza törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı katıldı.

OYAK iştiraki sodyum bentonit rezervleri işletmecisi Samaş için yapılan anlaşmayı OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ile TOI Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Al Eisri imzaladı. Anlaşmayla Samaş için toplam 30 milyon dolarlık yabancı sermaye girişi sağlandı.

Bakan Güler, törende yaptığı konuşmada, 2 yıl önce Umman Sultanı'nın Türkiye ziyaretinde, Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle OYAK ile işbirliğinin artırılması yönündeki taleplerin dile getirildiğini söyledi.

2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman'a yaptığı ziyarette bu konuların yeniden ele alındığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Artık çok ciddi anlaşmaların ve çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıktı. Biz de şimdi burada Ummanlı kardeşlerimizle hem Sayın Sultan'ın hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda bu işbirliğini resmi olarak başlatmış oluyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Ummanlı kardeşlerimizle çok daha büyük ve ciddi faaliyetleri birlikte yürüteceğiz."

SAMAŞ'IN YENİ SEKTÖR VE PAZARLARA GİRİŞİ DESTEKLENECEK

Yapılan protokolle, yurt dışından sağlanacak doğrudan yatırımla şirketin büyümesinin, modernizasyonunun desteklenmesi ve sermaye yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

OYAK, Samaş'ta çoğunluk hissedar olarak kalmaya devam ederken TOI de yurt dışı bağlantılarıyla Samaş'ın yeni sektör ve pazarlara girişini destekleyecek.

Söz konusu sözleşmelerle stratejik öneme sahip sodyum bentonit rezervlerinin Türkiye ekonomisine daha hızlı katkı sağlaması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, satış ağının genişletilmesi ve üretim miktarının artırılması hedefleniyor.

Öte yandan, OYAK iştiraklerine yönelik son dönemde artan yabancı yatırımların, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye duyulan güveni ve OYAK'ın küresel ölçekteki kurumsal itibarını göstermesi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

Dünyada bilinen en büyük sodyum bentonit rezervleri ABD ve Türkiye'de bulunurken Türkiye'deki rezervlerin önemli bölümü Samaş'ın ruhsat sahasında yer alıyor.

2024'te OYAK iştirakleri arasına katılan Samaş, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sahip olduğu bentonit rezervleri ve 50 yılı aşan geçmişiyle sodyum bentonit madenciliğinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında faaliyet gösteriyor.

Şirketin ürettiği sodyum bentonit ürünleri, başta petrol sondajı, demir cevheri peletleme ve kozmetik olmak üzere çeşitli sektörlerde stratejik hammadde olarak kullanılıyor.

TEKATRON'A 15 MİLYON AVROLUK YABANCI SERMAYE

TOI ayrıca, insansız kara araçları üreticisi Tekatron Teknoloji AŞ ile hisse edinimine yönelik bağlayıcı olmayan mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, TOI Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Al Eisri ve Tekatron Kurucu Ortağı Rıdvan Özdemir tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında Tekatron için 15 milyon avroluk yabancı sermaye temin edildi.

Tekatron, insansız kara araçları alanında Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında yer alıyor.

TOI'nin Tekatron'da yapmayı planladığı sermaye artışıyla şirketin Türkiye'deki kapasite artışı ve AR-GE projelerinin desteklenmesi, ayrıca yurt dışında potansiyel üretim tesisi yatırımlarının finansmanının sağlanması hedefleniyor.