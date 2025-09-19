İSTANBUL 25°C / 17°C
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  Türkiye'den Suriye'ye bir destek daha! Bakan Uraloğlu: ASELSAN inşaat çalışmalarına başladı
Ekonomi

Türkiye'den Suriye'ye bir destek daha! Bakan Uraloğlu: ASELSAN inşaat çalışmalarına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesini kolaylaştıran aletli iniş sistemi (ILS) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sisteminin, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildiğini bildirdi.

AA19 Eylül 2025 Cuma 12:42 - Güncelleme:
Türkiye'den Suriye'ye bir destek daha! Bakan Uraloğlu: ASELSAN inşaat çalışmalarına başladı
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanına sağlanan teknik destek kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin bilgi verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan sevkiyat planı çerçevesinde, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlayan sistemlerin Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını, altyapı kurulumunun ardından teknik montajın başlayacağını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Hava araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkan tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hale gelecek."

- "ASELSAN İNŞAAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI"

Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağı bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Bu sistemler, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılıyor. Radar ve kontrol sistemi kurulumunu üstlenen ASELSAN da inşaat çalışmalarına başladı. ASELSAN tarafından üretimi tamamlanan radar sistemlerine ait parçalar da önümüzdeki hafta sevk edilmeye başlanacak."

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • Suriye
  • uçuş

