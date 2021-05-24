Türkiye'den sürpriz ülkeye teknoloji ihracatı

24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:45 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:45

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, çok fonksiyonlu bir 'Süper app' olarak planladıkları "Vodafone Yanımda" uygulamasını diğer ülkeler için Türkiye'den geliştirmeye başladıklarını belirterek, "Haziran ayında Portekiz'de relansmanı yapılacak uygulama şu anda Türkiye'de geliştiriliyor. Sırada Almanya var. Teknolojide Türkiye Almanya'dan hep alıcı konumunda. Bu kez biz onlara teknoloji ihraç edeceğiz. Tüm kodlamayı Vodafone Türkiye çalışanları yazacak, yönetim de burada olacak" dedi.

Akşam Gazetesi'nden Şenay Büyükköşdere'nin röportajı şöyle:

Teknoloji pandemide en fazla öne çıkan sektör oldu. Sizde yansımalar nasıl?

Telekom operatörleri bu sürecin en önemli unsurları olduğunu gösterdi. Operatörlerin altyapıları yetersiz kalsa pek çok konuda muzdarip olacaktık. Yoğun trafik artışında kesintisiz hizmet vermeyi sadece ticari sorumluluk değil, bir nevi de kamu hizmeti de saydık. Artan data kullanım ihtiyacını karşılamak için kapasite yatırımları yaptık.

Ne kadar arttı kapasite?

Baz istasyonlarımızın yüzde 97'sini 4.5G'li yaptık. Bu oran pandemi öncesinde yüzde 88'di. Türkiye'nin en geniş 4.5G kapsaması sağlayan operatörüz.

Finansal anlamda da pozitif mi etkilendiniz?

Mobil ve sabit data kullanımında artışlar oldu. Dijital servislerimizin kullanımı çok arttı. Gelirlerimiz de arttı tabii ama pandemi kaynaklı ekstra bir büyüme olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü yurtdışı gelirlerimiz çok azaldı.

E-TİCARETTE BÜYÜK OYUNCU OLACAĞIZ

Bu arada e-ticarete hızlı bir giriş yaptınız. Büyüyecek misiniz bu alanda?

Vodafone Yanımda uygulamamız üzerinde Vodafone Fırsatlar Dünyası diye bir sekmemiz var. Bu aslında hem bir müşteri sadakat platformu hem de yeni kurmakta olduğumuz bir e-ticaret platformu. E-ticaret bizim büyüteceğimiz bir alan. Burada büyük bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Şu anda İstegelsin işbirliğiyle sunduğumuz süpermarket servisimiz var. Bu dünyada bir ilk. Yakın zamanda, süpermarketin yanına pek çok marka ekleyeceğiz. Bunun dışında çok önemli bir konu da şu: Vodafone Türkiyeyi bu konuda bir mükemmeliyet merkezi yaparak, Vodafone Yanımda uygulamasını diğer ülkeler için Türkiye'den geliştirmeye başladık.

Hangi ülkeler?

Haziranda Portekizde relansmanı yapılacak uygulama şu an Türkiye'de geliştiriliyor. Sırada Almanya var. Uygulamanın tüm kodlaması Vodafone Türkiye çalışanları tarafından yazılacak, yönetim de buradan olacak.

Nasıl bir uygulama bu?

Biz bunu bir süper app gibi düşünüyoruz. Fatura ödemesi de alışveriş de yapabileceksiniz. Fintek, sigorta gibi hizmetlerin hepsini buradan vereceğiz.

Pandemi öncesinde 7 ilde çağrı merkezimiz vardı. İşe alımları sadece bu illerden yapıyorduk. Şimdi ofis bağımlılığı kalmadı. Tüm şehirlerden alım yapıyoruz. Bu sayede ev kadınlarını, engelli vatandaşlarımızı, iş gücüne katabiliyoruz.

İsteyen ofisten sandalyesini lambasını evine götürdü

Siz de pandemide uzaktan çalışmaya geçmiştiniz değil mi?

Uzaktan çalışma sistemine ilk geçen şirketlerden biriyiz. Şimdi pandemi sonrası için hibrit çalışma modeline geçiyoruz. Bu süreçte aslında takım çalışmasını, fikir yaratmayı ne kadar tetiklediğini de gördük. Ve çalışanlarımızın zamanlarının yüzde 40'ını ofiste beraber çalışarak, yüzde 60'ını da uzaktan çalışmayla geçireceleri bir model tasarlıyoruz. Yeni hub'lar yaratıyoruz. İlgili takımlar bu hublarda veya Maslak'taki merkezde bir araya gelecek

Online çalışmanın maliyet avantajı oldu mu?

Biz maliyet olarak hiç bakmadık. Oluşan bir tasarruf varsa onu da çalışanlarımıza verdik. İhtiyacı olan ofisteki sandalye, monitör, aydınlatma gibi ergonomik ekipmanları aldı. Evlerde doğru çalışma ortamının sağlanabilmesi için 2 bin TL'lik alışveriş çeki verdik. Kulaklık gibi dijital ekipmanları da hediye ettik.

FİNANSMAN ŞİRKETİ KURUYORUZ

Vodafone'un orta uzun vadeli vizyonunda neler var?

Bizim 2 hedefimiz var. Birisi toplumun dönüşümünde öncü marka olmak, ikincisi de yeni nesil telefon şirketine dönüşmek. Bunun için 4 dikey belirledik: 'Telekom', 'Servisler', 'Finansman ve Sigorta', 'TV-Medya". Holding yapısına geçtik. 2 yeni şirket kurduk: Vodafone E-Para ve Vodafone Sigorta. Vodafone Finansman şirketini de kurmak üzereyiz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak istiyoruz.

İŞİNİ KAYBEDENLERE 'BİRLİKTEYİZ' DİYORUZ

Pandemiden sonra işsizlik Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Siz de iş arayanlara özel 9 TL'lik bir paket çıkardınız. Talep nasıl?

TUİK'in verilerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 4.2 milyona geldi. Biz de pandemide işini kaybedenlerin toplumun gerisinde kalmaması için onlara bir avantaj sunmak istedik. Bu İşte Birlikteyiz diye bir platform kurduk. İşini kaybedenlerin iş bulma, eğitim alma gibi ihtiyaçlarını sembolik bir ücretle karşılamalarını sağlamak. Bu platform Mart 2021'den sonra herhangi bir sebepten işsiz kalan, KÇÖ'den faydalanan veya ücretsiz izine ayrılan herkesi kapsıyor. Amacımız en az 50 bin kişiye ulaşmak. Duyuru yaptığımız ilk 2 günde 70 bin kişinin sitemizden paketi incelemesi bunun çok ilgi çektiğini gösteriyor.