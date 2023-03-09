Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! 32 katına çıktı

İhracatta kararlılıkla yoluna devam eden Türkiye, Suudi Arabistan'a dış satımında da büyük ilerlemeler kaydediyor.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve ihracat hacminin hızla artırılması amacıyla atılan adımlar sonuçlarını veriyor.

Türk ürünlerine uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla Suudi Arabistan ile ülke ihracatımız oldukça geriledi. Yapılan girişimler sonucunda ilişkiler yeniden normalleşmeye başladı.

Bu kapsamda düzenlenen fuarlar iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine ön ayak oldu. Bunun en önemli kanıtlarından biri bu ay Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yapması oldu.

Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliği kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olarak ortaya çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 32 katına çıkarak 11 milyon 209 bin dolardan, 367 milyon 363 bin dolara yükseldi.

Suudi Arabistan, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 22. ülke olarak kayıtlara geçti.

Yılın 2 ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ilk ülke ise 3 milyar 105 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 896 milyon dolarla ABD, 1 milyar 775 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 697 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 572 milyon dolarla Rusya Federasyonu oldu.

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Bu dönemde, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı iki ülke 762 milyon 167 bin dolarla Rusya Federasyonu, 356 milyon 153 bin dolarla Suudi Arabistan oldu.

İhracat artışında bu ülkeleri, 208 milyon 441 bin dolarla Fransa, 123 milyon 773 bin dolarla İsviçre, 105 milyon 4 bin dolarla Kazakistan izledi.

Bu arada, Türkiye, Fransa'ya 1 milyar 532 milyon dolar, İsviçre'ye 286 milyon 811 bin dolar, Kazakistan'a 250 milyon 396 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

-HALI SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı 40 milyon 691 bin dolarla halı sektörü yaptı.

Ülkeye, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 40 milyon 432 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 36 milyon 817 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 31 milyon 130 bin dolar, makine ve aksamları 23 milyon 992 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'a en az talep gösteren sektörler ise 33 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 164 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 176 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 1 milyon 34 bin dolarla fındık ve mamulleri, 2 milyon 259 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu.

İller bazında bakıldığında ise ülkeye en fazla dış satım 153 milyon 454 bin dolarla İstanbul, 46 milyon 369 bin dolarla Gaziantep, 30 milyon 620 bin dolarla Ankara, 20 milyon 785 bin dolarla Hatay, 14 milyon 404 bin dolarla Bursa'dan gerçekleşti.

TİM verilerine göre, Suudi Arabistan'a ocak-şubat döneminde en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle: