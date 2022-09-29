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Ekonomi

Türkiye'den tarihi başarı! 132 ülke içinde 37. sıraya yerleştik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Küresel İnovasyon Endeksi'nde tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi. Bakan Varank, 'Türkiye tarihinin en yüksek seviyesinde. Son iki yılda 14 basamak yükselerek, 132 ülke içinde 37'nci sıraya yerleştik. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Türkiye'den tarihi başarı! 132 ülke içinde 37. sıraya yerleştik
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Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporu'nun açıklandığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN TARİHİ BAŞARI: 132 ÜLKE İÇİNDE 37. SIRAYA YERLEŞTİK

Bakan Varank, "Türkiye tarihinin en yüksek seviyesinde. Son iki yılda 14 basamak yükselerek, 132 ülke içinde 37'nci sıraya yerleştik. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Küresel İnovasyon Endeksi, dünyada ülkelerin inovasyon performansının düzenli olarak değerlendirildiği en önemli yayınlar arasında yer alıyor. Endeks, her yıl düzenli olarak Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) öncülüğünde hazırlanıyor.

İnovasyon girdileri ve çıktıları olarak gruplandırılmış göstergelerden oluşan endekste, inovasyonun çok boyutlu yönleri değerlendiriliyor.

  • Mustafa Varank
  • Türkiyenin Küresel İnovasyon Endeksi
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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