Türkiye'den Ukrayna'ya ekonomi çıkarması! Bakan Yumaklı: Yol haritasını masaya yatırdık

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberlerindeki heyetlerle, verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren Yumaklı, "Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, gıda güvenliğinin önemine işaret ederek bu konuda atılacak adımları değerlendirdik. Türkiye ve Ukrayna işbirliğinde, üçüncü ülkelere tarımsal ihracatla ilgili önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz yol haritasını masaya yatırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin, karşılıklı "kazan kazan" ilkesiyle 10 milyar dolara ulaşması kararlılığını bir kez daha gördüklerini vurguladı.

- "TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ile yaptığı görüşmede de tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunda işbirliği fırsatlarını ele aldıklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Savaştan zarar gören alanlarda, tarımsal sulama altyapısının tadilatıyla tarım alanında yapılacak işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Tahıl koridorunda da görüldüğü üzere, gıda güvenliğinin tüm dünya için ne kadar ehemmiyet taşıdığını vurguladık. Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile görüşmemizde de Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki adil ve kalıcı barış noktasındaki duruşumuzu yineledik. Tarım Bakanı, değerli dostum Sayın Vitaliy Koval ile de daha somut adımların atıldığı toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatının yeniden açılması konusunda heyetlerimizi oluşturduk. Bu konuda sektörümüze kısa zaman içinde güzel haberler vereceğimize inancım tam."

- "İŞ İNSANLARIMIZIN TALEPLERİNİ VE SORUNLARINI DİNLEDİK"

Yumaklı, tarımsal ekipmanların Ukrayna'ya ihracatına yönelik de girişimde bulunduklarına değinerek, savaş sürecinde zarar gören su ve sulama altyapısının inşası için hem Bakanlığın hem de özel sektörün hazır olduğu mesajını verdiklerini aktardı.

Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve heyetiyle de bir araya geldiklerini bildiren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazanın bereketini ve manevi atmosferini beraber teneffüs edip, hasret giderdik. Tüm bu resmi ziyaretlerin yanında, Ukrayna Gagauzlar Birliği Başkanı Sayın Vasiliy Keloğlu ve Gagauz Türklerinin temsilcileriyle buluştuk. Ayrıca Ukrayna'da faaliyet gösteren iş insanlarımızla bir araya geldik. Taleplerini ve karşılaştıkları sorunları dinleyip, çözüm için girişimlerimize başladık. Son olarak da Sayın Zelenski'nin Ukrayna'daki mukim Müslüman topluluklara verdiği iftarda bir sofranın etrafında buluştuk."