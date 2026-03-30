  • Türkiye'den üst düzey anlaşma: Nükleerde işbirliği
Ekonomi

Türkiye'den üst düzey anlaşma: Nükleerde işbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis'in üst düzey yöneticileriyle nükleer enerji programı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin işbirliğini görüştüklerini bildirdi.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AtkinsRealis şirketinin yetkilileriyle bakanlıkta bir araya gelerek, Kanada'da geliştirilen nükleer reaktör tasarımı olan CANDU teknolojisinin Türkiye'de uygulanabilirliğine yönelik yürütülen çalışmaları ele aldıklarını kaydetti.

AtkinsRealis ile mart başında Toronto'da nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer enerji programımız kapsamında hayata geçirmeyi planladığımız projelere ilişkin teknik işbirliği başlıklarını ve CANDU teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğine yönelik yürütülen çalışmaları ele aldık. Büyük ölçekli santrallerden küçük modüler reaktörlere uzanan teknoloji çeşitliliğiyle enerji sepetimizi güçlendirmeyi ve uzun vadeli arz güvenliğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz. Söz konusu işbirliğini önümüzdeki dönemde daha ileri başlıklarda ele almak üzere teknik diyaloğumuzu sürdüreceğiz."

  • Alparslan Bayraktar
  • AtkinsRealis
  • Nükleer enerji
  • projeler
  • İşbirliği

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Metroyu su bastı, vatandaşlar yürümekte zorlandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
