Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan Orta Koridor'a ilişkin demir yolu anlaşmasıyla, bu güzergahtaki demir yolu yük taşımacılığının hacim ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Uraloğlu, AA muhabirine, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke arasında lojistik alanında önemli bir işbirliğine gidildiğini bildirdi.

İki ülke arasında "Orta Koridor Demiryolu Güzergahı Üzerinden Yük Taşımacılığı için İş Birliği ve İş Geliştirme Anlaşması" imzalandığını anımsatan Uraloğlu, söz konusu anlaşmanın, Kazakistan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Talgat Aldybergenov, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile Türkiye'den Pasifik Eurasia Lojistik AŞ ve Kazakistan'dan KTZ Express şirketlerinin katılımıyla imzalandığını aktardı.

Anlaşmanın önemine işaret eden Uraloğlu, "Kazakistan'la Orta Koridor'a ilişkin imzaladığımız demir yolu anlaşmasıyla, bu güzergahtaki demir yolu yük taşımacılığının hacim ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, Türkiye ile Kazakistan arasında düzenli blok tren seferleri başlatacağız. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinden yük trafiği artırılacak. Çin-Avrupa ve Çin-Afrika güzergahlarında iki yönlü taşımacılık geliştirilecek. Rekabetçi tarifeler oluşturulacak, çok modlu lojistik altyapılar güçlendirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, modern İpek Yolu niteliğindeki Orta Koridor'un güçlendirilmesi için çalışmaları hızlandırdıklarına da dikkati çekti.

Anlaşma kapsamında dijitalleşme, gümrük kolaylığı ve ortak yatırımlar alanlarının da yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kazakistan ve Türkiye arasında ortak yatırımların teşviki, ekipman ve veri paylaşımı, gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanması, kağıtsız belge akışı ve konteyner yönetimi gibi dijital çözümlerin yaygınlaştırılması ile bilgi ve tecrübe paylaşımı konularında da işbirliği yapılacak. Bu stratejik işbirliği, Türkiye ve Kazakistan'ın küresel lojistikteki rolünü daha da güçlendirmeyi, Orta Koridor'un rekabetçiliğini artırmayı ve bölgesel ekonomik entegrasyonu desteklemeyi amaçlıyor."