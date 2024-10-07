Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları;

* Farklı coğrafyalarda kaynak arayışımız devam ediyor. Kendi gemilerimizle arama yapıyoruz.

* Libya ve Basra'da daha aktif olacağız. Irak'ta 3 sahada ortaklığımız ve orada günlük petrol üretimimiz var.

* Bugün gelinen noktada özellikle Karadeniz gazı ile alakalı son gelişmelerden bahsetmek gerekirse bizim üretimimiz 6 milyon metreküpü geçti.