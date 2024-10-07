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Ekonomi

Türkiye'den yeni doğal gaz ve petrol hamlesi! Bakan Bayraktar: Libya ve Basra'da daha aktif olacağız

Ankara'da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Libya ve Basra'da daha aktif olacağız' dedi.

7 Ekim 2024 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Türkiye'den yeni doğal gaz ve petrol hamlesi! Bakan Bayraktar: Libya ve Basra'da daha aktif olacağız
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları;

* Farklı coğrafyalarda kaynak arayışımız devam ediyor. Kendi gemilerimizle arama yapıyoruz.

* Libya ve Basra'da daha aktif olacağız. Irak'ta 3 sahada ortaklığımız ve orada günlük petrol üretimimiz var.

* Bugün gelinen noktada özellikle Karadeniz gazı ile alakalı son gelişmelerden bahsetmek gerekirse bizim üretimimiz 6 milyon metreküpü geçti.

  • Alparslan Bayraktar
  • Enerji Bakanı
  • Medya Toplantısı
  • Ankarada

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