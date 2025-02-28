İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5152
  • EURO
    38,0344
  • ALTIN
    3352.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den yeni enerji hamlesi: Rusya ile kritik temas
Ekonomi

Türkiye'den yeni enerji hamlesi: Rusya ile kritik temas

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştüklerini belirterek, 'Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak mevcut projelerin ilerleyişini ve gelecekteki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik.' ifadelerini kullandı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 15:17 - Güncelleme:
Türkiye'den yeni enerji hamlesi: Rusya ile kritik temas
ABONE OL

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Novak ile görüşmesinde bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti:

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'dayız. İlk olarak Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirerek enerjinin küresel dengeler üzerindeki rolünü ele aldık. Özellikle doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik enerji iş birliklerinin önemine vurgu yaparak mevcut projelerin ilerleyişini ve gelecekteki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik."

  • Enerji Bakanı
  • Rusya İşbirliği
  • Doğal Gaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.