19 Haziran 2021 Cumartesi 08:22 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 08:22

Doğaya zarar vermiyor, elektrik ağına bağlı kalmadan bataryası ile yol alabiliyor.

Türk mühendisleri yüzde yüz yerli tramvay üretti.

"DÜNYADA BU MENZİLİ KATEDEBİLEN İLK TRAMVAY OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

Firma yetkilisi Aytunç Günay, "Yıllar içinde kazanmış olduğumuz bataryalı araçlara elektrikli otobüslerdeki bataryanın teknolojisini tramvaylara uyarlayarak, katenere bağlı olmaksızın 63 km batarya ile yol alabilen bir tramvay. Dünyada bu menzili katedebilen ilk tramvay olma özelliğini taşıyor" dedi.

TESTLERİN ARDINDAN ROMANYA'YA UĞURLANDI

Bir teknoloji firması tarafından üretilen araçların son testleri Ankara Sincan'da yapıldı.

TRT Haber'in haberine göre, Yerli tramvayın tüm teknik donanımları kontrol edildi. 21 tramvay Romanya'nın Temeşvar kentine uğurlandı. 16 araç da yaş kentine teslim edilecek.

TÜRKİYE'NİN YENİ İHRAÇ KALEMİ

Doğa dostu yerli tramvaylar Türkiye için yeni bir teknolojik ihraç kalemi olacak.

Günay, toplamda Romanya'dan 2 ayrı şehirden ihale kazandıklarını ve bu ihalelerin toplamında 56 aracın 115 milyon euroluk ihracat değeri olacağını söyledi.

30 metre uzunluğunda, yüzde yüz alçak tabanlı tramvay 200 yolcuyu taşıyabiliyor. Hem sürücüsüne hem yolcularına konforlu bir ulaşım imkanı sağlıyor.