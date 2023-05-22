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Ekonomi

Türkiye'den yeni petrol keşfi için çok önemli adım: Çalışmalar tamamlandı

Petrol keşiflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Ağırlıklı olarak Zonguldak açıklarında çalışıyoruz. Ordu açıklarındaki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var.' dedi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 00:37 - Güncelleme:
Türkiye'den yeni petrol keşfi için çok önemli adım: Çalışmalar tamamlandı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Cumhur İttifakı her halükarda bu seçimin kazananı olmuştur. En büyük rakip rehavet. Biz sandığa sahip çıkarsak bir sıkıntı yaşamada seçimi alacağız. Bir kez daha destek verme anlamında genelde olumlu bir hava var.

Konutlarda ücretsiz doğal gaz kullanımı: "Bu 1 yıllık desteklemenin toplam tutarı 40 milyar lira"

- 24 Nisan itibarıyla sistemde bazı yazılım değişikliklerine ihtiyacımız olduğu için 1 hafta kadar okuma yapmadık. Mayıs başı itibarıyla faturalar çıktı. Türkiye'deki abonelerin ilk faturaları bu ayın sonuna kadar gidecek. Her vatandaşımız bundan yararlanmış olacak. Bu 1 yıllık desteklemenin toplam tutarı 40 milyar lira olacak.

Petrol keşiflerinde son durum ne? "Doğu Karadeniz" müjdesi

- Karadeniz'de çalışmalar devam ediyor, edecek. Yeni sahalarda keşif amaçlı sondajlarımızı da yapacağız. Ağırlıklı olarak Zonguldak açıklarında çalışıyoruz. Ordu açıklarındaki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var. Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak. Batı'dan Doğu'ya potansiyel görülen her yere girilecek.

"Dünyanın en kaliteli petrolü Gabar'da çıktı"

- Gabar'daki çalışmalarımıza 4 yıl önce başladık. Dünyanın en kaliteli petrolü Gabar'da çıktı. Niçin son yıllara kaldı? Bunun seçim yatırımıyla bir ilgisi yok. Son 5-6 yıldır bu bölgedeyiz, terör nedeniyle daha evvel giremedik. Biz şimdi oralara güvenli bir şekilde gidebiliyoruz. Terör faaliyetlerinin sadece ülkeyi bölmek için değil, yer altı kaynaklarının kullanımına engel olmak için de olduğunu görüyoruz. Biz yeni keşiflere de imza atabiliriz Cudi ve Gabar'da.

- Dün itibarıyla şehit öğretmen Aybüke Yalçın 2. kuyunun sondaj çalışmalarına başladık. Oradan da bir üretim haberi gelebilir.

- Güçlendirilmiş parlamenter sistemin çok iyi olacağını söylüyorlar. Türkiye bunu denedi, hiçbir artısı yok. Türkiye böyle bir sisteme sahip olduğu için son derece şanslı. Şimdi güçlü bir meclisimiz var. Güçlü meclise güçlü başkan yakışır.

"Yerli gazımız arz güvenliğimizi güçlendirmiş oldu"

- Enerji bugün hava, su kadar önemli. Son yıllarda hemen her ilimize doğal gaz götürdük. Enerjisiz hayatı sürdürmek mümkün değil. 1986'da almaya başladık Rusya'dan gazı. Biz Türk Akımını yapmamış olsaydık, gazı Karadeniz'in altından Rusya'dan direkt almamış olsaydık problemle karşı karşıya kalabilirdik. Türkiye bugüne kadar başlamış olduğu her projeyi zamanında bitirdi. Yerli gazımız arz güvenliğimizi güçlendirmiş oldu. Üretilebilecek fazla gazın yurt dışı pazarına satışıyla ilgili bir fırsat da elde etmiş olduk.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • petrol keşfi
  • doğal gaz keşfi

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