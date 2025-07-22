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Ekonomi

Türkiye'den Zengezur hazırlığı! 2,4 milyar avro için imzalar atıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla, Türkiye'nin bölgesel demir yolu bağlantısını güçlendirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için 2,4 milyar avroluk dış finansman temin edildi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 08:48 - Güncelleme:
Türkiye'den Zengezur hazırlığı! 2,4 milyar avro için imzalar atıldı
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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin iktisadi ve sosyal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Orta Vadeli Program'da belirlenen "kamu altyapı yatırımlarının etkinleştirilmesi" hedefi doğrultusunda adım atılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için yaklaşık 2,4 milyar avro tutarında yeşil finansman sağlandı.

Projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MUFG Bank liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı.

Söz konusu finansmana İsveç ve Avusturya'nın ihracat kredi kuruluşları EKN ve OeKB ile İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi garantisi altında çeşitli uluslararası bankalar ve kurumsal yatırımcılar katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, sürdürülebilir altyapı yaklaşımıyla Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kurarak bölgesel ulaşım ve ticaret akışının geliştirilmesine katkı sunacak.

Proje, bütünleşik kalkınma perspektifiyle bölgesel üretim merkezlerinin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirecek.

Söz konusu projeyle beraber Türkiye'nin bu yıl içinde proje finansmanı amacıyla sağladığı dış kaynak tutarı yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.

- "EKONOMİYE DUYULAN GÜVENLE FİNANSMAN AKIŞI SÜRÜYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası finans kuruluşlarının, Türkiye'nin ekonomisine ve programına duyduğu güvenle ülkeye yönelik finansman akışını sürdürdüğüne işaret ederek, "Ülkemizin rekabet gücünü ve verimliliği artıracak altyapı yatırımlarını desteklerken, uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimizi de sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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