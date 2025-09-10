Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen GASTECH 2025 Forumu kapsamında temaslarda bulundu.

Temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "GASTECH 2025 marjında Edison CEO'su Nicola Monti ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede bölgesel hidrokarbon ve elektrik projelerinde işbirliği imkanlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Monti ile Avrupa'nın arz güvenliğinde Türkiye ve İtalya arasındaki tamamlayıcı roller üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını da belirtti.

İtalyan petrol ve doğal gaz altyapı hizmeti şirketi Saipem Saipem CEO'su Alessandro Puliti ile de görüştüklerini bildiren Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Faz 3 aşamasının geliştirilmesine yönelik teknik planlamaları ele aldıklarını kaydetti.

Bayraktar, "Görüşmemizin ardından Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) ile Saipem arasında, Faz 3 kapsamında üretilecek doğal gazın karaya taşınması için 183 kilometrelik derin deniz ana üretim boru hattı inşası anlaşması imzalandı." değerlendirmesinde bulundu.