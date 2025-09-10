İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2863
  • EURO
    48,4381
  • ALTIN
    4847.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye–İtalya enerji işbirliği büyüyor! Boru hattı anlaşması imzalandı
Ekonomi

Türkiye–İtalya enerji işbirliği büyüyor! Boru hattı anlaşması imzalandı

İtalya'da bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center ve İtalyan petrol ve doğal gaz altyapı hizmeti şirketi Saipem arasında Sakarya Gaz Sahası Faz 3 kapsamında üretilecek doğal gazın karaya taşınması için 183 kilometrelik derin deniz ana üretim boru hattının inşası için anlaşma imzalandığını duyurdu.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Türkiye–İtalya enerji işbirliği büyüyor! Boru hattı anlaşması imzalandı
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen GASTECH 2025 Forumu kapsamında temaslarda bulundu.

Temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "GASTECH 2025 marjında Edison CEO'su Nicola Monti ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede bölgesel hidrokarbon ve elektrik projelerinde işbirliği imkanlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Monti ile Avrupa'nın arz güvenliğinde Türkiye ve İtalya arasındaki tamamlayıcı roller üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını da belirtti.

İtalyan petrol ve doğal gaz altyapı hizmeti şirketi Saipem Saipem CEO'su Alessandro Puliti ile de görüştüklerini bildiren Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Faz 3 aşamasının geliştirilmesine yönelik teknik planlamaları ele aldıklarını kaydetti.

Bayraktar, "Görüşmemizin ardından Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) ile Saipem arasında, Faz 3 kapsamında üretilecek doğal gazın karaya taşınması için 183 kilometrelik derin deniz ana üretim boru hattı inşası anlaşması imzalandı." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.