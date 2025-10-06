İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6969
  • EURO
    48,7126
  • ALTIN
    5277.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'nin 11. kara yolu ekolojik köprüsünün yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Ekonomi

Türkiye'nin 11. kara yolu ekolojik köprüsünün yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ganita ve Pazarkapı arasında yapımı devam eden çevre dostu ekolojik köprüyü, 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Türkiye'nin 11. kara yolu ekolojik köprüsünün yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
ABONE OL

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Trabzon'da yapımı süren çevre dostu ekolojik köprüye ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu köprünün, Türkiye'nin 11. kara yolu ekolojik köprüsü olacağına dikkati çeken Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen çevreci geçiş yapısının, yalnızca bir köprü değil, aynı zamanda yeni bir yaşam köprüsü olacağını belirtti.

- YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU İLE YEŞİL ALAN BİR ARADA

Yapımı devam eden ekolojik köprünün Ganita ile Pazarkapı arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, "Çevre dostu köprü, 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olacak. Üzerinde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ve 500 metrekarelik bir yeşil alan yer alacak. Böylece vatandaşlarımız sadece karşıdan karşıya geçmekle kalmayacak, yeşille iç içe bir deneyim yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ayrıca 250 metresi köprü üzerinde olmak üzere, toplam 347 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 250 metresi köprü üstünde, 32 metresi ise tabii zemin üstünde olmak üzere, toplam 282 metre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edileceğini aktardı.

Yapım çalışmalarına 6 Aralık 2024'te başladıkları köprünün, estetik mimarisi ve doğayla bütünleşen yapısıyla, Trabzon'a değer katacağını vurgulayan Uraloğlu, "Köprümüzü 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.