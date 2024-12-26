ABD'de çevreci grupların baskılarıyla 2024 başında durdurulan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı onay sürecinin, ocakta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminde yeniden hız kazanması bekleniyor. Columbia Üniversitesi'nde görevli Anne-Sophie Corbeau, Türkiye'nin de bu kapsamda ABD'yle LNG konusunda ticari ilişkiler geliştirdiğini dile getirdi.

ABD, 2015'te hiç yer almadığı küresel LNG piyasasında, 2023'e gelindiğinde ise yüzde 21 payla lider oldu. Geçen yıl, 84,3 milyon ton LNG ihraç eden ABD'yi, 78,9 milyon tonla Avustralya ve 78,5 milyon tonla Katar takip etti.

Joe Biden yönetimi, ocakta çevreci grupların baskılarıyla LNG ihracatına yönelik onay sürecini geçici olarak durdurma kararı almıştı. Enerji Bakanlığı ise geçen hafta yayımladığı raporda, hızla büyüyen LNG sektörünün ihracata yoğunlaşması durumunda iç piyasa yakıt fiyatlarını yükseltebileceğine ve sera gazı emisyonlarını artırabileceğine dair uyarılarda bulundu.

S&P Global Başkan Yardımcısı Daniel Yergin'in de katkıda bulunduğu "ABD'nin Yeni ve Büyük Sektörü Bir Kavşakta: ABD LNG Etki Çalışması - Aşama 1" başlıklı raporda ise, ABD LNG sektörünün önümüzdeki 5 yılda ihracat kapasitesini iki katına çıkaracağı belirtildi.

Rapora göre, bu büyüme yılda ortalama 500 bin kişiye istihdam sağlarken, 2040'a kadar ABD ekonomisine 1,3 trilyon dolarlık ek katkı sunacak.

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezinde uzman Anne-Sophie Corbeau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Enerji Bakanlığı'nın raporundaki bulguların kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Bu bulgular halihazırda yapım aşamasında olan ABD LNG tesislerini de etkilemeyecek." dedi.

Corbeau, ABD LNG'sinin küresel enerji pazarında önemli bir yer tuttuğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş Başkan Trump, ABD'yi yeniden enerjinin hakimi yapacağını açıkladı. ABD LNG konusunda zaten lider ve lider kalması bekleniyor. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke ABD LNG'si ithal ediyor. ABD LNG'sine olan ilgi esnek olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle uzun vadeli ABD LNG sözleşmeleri olan şirketler bu LNG'yi kendi iç pazarları için kullanabilir veya LNG'ye ihtiyaç duyulmadığında diğer pazarlara tedarik edebilirler."

Corbeau, Türkiye'nin de bu kapsamda ABD'yle LNG konusunda ticari ilişkiler geliştirdiğini dile getirerek, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve TotalEnergies arasında Eylül 2024'te imzalanan, 10 yılda toplam 16 milyar metreküp LNG tedarikini öngören, anlaşmanın da buna örnek olduğunu ifade etti.

- YAPIM AŞAMASINDAKİ 5 ABD LNG TESİSİ İHRACATI İKİYE KATLAYACAK

Toplam ihracat kapasitesi günde 270 milyon metre küp olan yapım aşamasındaki 5 LNG ihracat projesine de değinen Corbeau, şunları aktardı:

"Şu anda yapım aşamasında olan 5 ABD LNG ihracat tesisi var. Bunlar ABD LNG ihracatını ikiye katlayacak. İlk ikisi olan Plaquemines ve Corpus Christi başlamak üzere, bir sonraki Golden Pass ise muhtemelen 2026 başlarında faaliyete girecek ve son ikisi Rio Grande ve Port Arthur önümüzdeki 10 yıl içinde. Bu nedenle ABD LNG ihracatının önümüzdeki 4 yıl içinde önemli ölçüde artması bekleniyor."

Trump yönetiminin, sera gazı emisyonlarına duyarsız kalsa da gaz fiyatlarının artışıyla ilgili uzun vadeli sonuçlarla ilgilenmek zorunda kalabileceğini belirten Corbeau, "Çalışma, daha fazla LNG ihracatı talebinin bulunduğu senaryoları ortaya koyarken, çevresel etkiler ve fiyat artışları gibi karşıt argümanlara da işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.