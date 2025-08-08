İSTANBUL 30°C / 22°C
Ekonomi

Türkiye'nin 20 AB üyesine ihracatında artış

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkeye ihracatı bu yılın ilk yarısında artış kaydetti.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 12:08 - Güncelleme:
ABONE OL

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracat yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştı.

Küresel ticaretin tarife savaşlarından etkilendiği bu dönemde Türkiye'nin en önemli ticari ortağı konumunda bulunan AB'ye yönelik ihracat da önemli miktarda artış gösterdi.

Geçen yılın ilk 6 ayında AB üyesi ülkelere toplamda 53,4 milyar dolar ihracat yapılırken, bu değer 2025'te yüzde 8 artışla 57,7 milyar dolara çıktı.

- ALMANYA'YA İHRACAT 717 MİLYON DOLAR ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "anlaşma sağlamazlarsa yüksek gümrük vergileri getireceğini" bildirdiği AB ülkeleri, bu dönemde Türk ürünlerine ilgi gösterdi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinin 20'sine Türkiye'den yapılan ihracat artış gösterirken, tutar bazında en büyük artış, Türkiye'nin ülke olarak en büyük ticari ortağı Almanya'ya satışlarda görüldü. Bu ülkeye ihracat 717,2 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde Slovenya'ya ihracat 563,1 milyon dolar, Yunanistan'a ihracat ise 531 milyon dolar artış gösterdi.

- EN HIZLI İHRACAT ARTIŞI ESTONYA'YA

Oran olarak bakıldığında ise en hızlı ihracat artışı Estonya'da gözlendi. Geçen yılın ilk ayında söz konusu ülkeye 125 milyon 138 bin dolar ihracat gerçekleşirken, bu değer 2025'te 269 milyon 917 bin dolara ulaştı. Böylece Estonya'ya ihracat yüzde 115 arttı.

Slovakya'ya ihracat yüzde 50,2 Slovenya'ya yüzde 49,1, Yunanistan'a yüzde 22,7 artış kaydetti.

AB üyesi ülkelere 2024 ve 2025 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde gerçekleştirilen ihracat (bin dolar) şöyle:

ÜLKELER20242025ÜLKELER20242025
Almanya10.197.33710.914.546İtalya6.460.3206.661.606
Avusturya839.726956.499Letonya90.00190.352
Belçika2.149.5142.454.541Litvanya229.899255.731
Bulgaristan2.377.1532.718.990Lüksemburg50.12252.512
Çekya1.008.2431.213.160Macaristan862.4111.006.006
Danimarka601.225582.957Malta551.988466.144
Estonya125.138269.917Polonya2.830.2053.024.646
Finlandiya298.269267.598Portekiz820.542961.102
Fransa4.916.1785.316.187Romanya3.984.7324.329.736
Hırvatistan375.969353.072Slovakya508.624763.928
Hollanda4.345.1973.988.299Slovenya1.146.9551.710.099
İrlanda484.856527.537Yunanistan2.341.2342.872.154
İspanya5.017.2385.168.234TOPLAM53.387.07957.654.737
İsveç774.003729.184

  • Türkiye ihracatı
  • AB ülkeleri
  • artış

